Fuerte choque frontal de autos en la ruta 34

Siendo aproximadamente las 10 de la víspera, a la altura del km 258 de la Ruta Nacional 34 -y calle Fangio, frente al barrio Villa Autódromo de Sunchales-, se registró un violento accidente de tránsito.En este siniestro vial chocaron frontalmente dos automóviles, dejando el saldo de dos personas lesionadas, ambos oriundos de Sunchales, consignó el portal Móvil Quique.Fueron partes de este suceso, un automóvil Toyota Etios color gris, conducido por una mujer de 54 años que se dirigía de norte a sur -hacia Rafaela- y un Fiat Siena color verde, a cargo de un hombre de 83 años que circulaba en sentido contrario. Los dos vehículos impactaron de frente, desconociéndose las causas.Trabajaron en el lugar personal de la Comisaría N°3, Gendarmería Nacional, Vialidad y Bomberos Voluntarios que limpiaron la calzada del derrame de combustible.Emergencias SIES 107 y Emerger, trasladaron a los accidentados hasta el hospital local y una clínica privada con distintas lesiones a confirmar. La ruta se halló interrumpida al tránsito vehicular por un lapso de tiempo.Dos jóvenes lesionados fue el resultado de otro choque frontal, esta vez entre dos motocicletas, ocurrido este martes en la intersección de Brigadier Bustos y Gobernador San Martín, cerca del límite interprovincial entre Frontera y San Francisco.Según consignó El Periódico, una mujer que conducía uno de los motovehículos se llevó la peor parte del incidente, ya que no contaba con casco de seguridad y sufrió golpes en la cabeza y pérdida de piezas dentales.El hecho se produjo minutos antes de las 21 cuando una moto Guerrero Trip 110 c.c. que era guiada por Andrea Ginaldi, oriunda de Frontera, de 16 años, y que circulaba por el Interprovincial con rumbo hacia el norte intentó doblar hacia Gobernador San Martín.En ese momento colisionó con una Yahama YBR 125 c.c. que iba al mando de Luciano Viccino, de 33 años, domiciliado en San Francisco, que circulaba por Brigadier Bustos hacia el sur.Debido al impacto la mujer llevó la peor parte ya que sufrió diversos golpes en su cabeza y la pérdida de piezas dentales. La Policía informó que ambos fueron trasladados por el servicio de emergencias Ucemed al Hospital Iturraspe, donde les diagnosticaron lesiones leves.Un incendio de pastos secos -o pastizales- se produjo en la tarde de ayer en el sector oeste de la ciudad, más precisamente en inmediaciones de la plaza del barrio Antártida Argentina.Una dotación de Bomberos Zapadores extinguió las llamas, que no tendrían un origen accidental. Al no haber viviendas habitadas en las cercanías no hubo lesionados ni daños materiales que lamentar.