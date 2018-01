Acuerdo para la vuelta de Miguel Monay

Era un viejo anhelo juliense que en este 2018 que acaba de comenzar se hará realidad. Y tiene que ver con el tan esperado regreso de Miguel Alejandro Monay a su querido 9 de Julio, club que lo vio nacer como futbolista. A los 36 años, el Jefe volverá a vestir los colores del León rafaelino para ahora sí retirarse de la actividad de manera oficial. De esta manera, el volante central volverá a jugar en el Coloso “Germán Soltermam” luego de 16 años, ya que su último paso se dio en la temporada 2001/02 cuando la entidad rojiblanca jugaba el Federal A.

El año pasado se lo esperó hasta último momento para que sea refuerzo del plantel de Maxi Barbero pero las gestiones no prosperaron. Y ahora, a falta de varios meses para el inicio del Federal B, el León ya tiene abrochada su primera incorporación, un hombre de la casa que con su experiencia y voz de mando seguramente le será muy útil e importante al entrenador juliense, y más teniendo en cuenta que en ese sector el equipo no tuvo mucho recambio en el último torneo.

Cabe recordar que luego de su alejamiento del “9”, Monay pasó por el fútbol italiano, Quilmes, Ben Hur (dos ciclos), Almagro, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Tiro de Salta, Santamarina de Tandil y Estudiantes de San Luis. Y además cuenta con 4 ascensos (9 de Julio al Argentino A 2001, Ben Hur al Nacional B 2005, Santamarina al Nacional B en 2014 y Estudiantes al Nacional B también en el 2014).

Ahora, en estos primeros meses del año, Monay, quien en los últimos meses del 2017 dejó la actividad para ser una especie de manager de Estudiantes de San Luis, algo que finalmente no se pudo cristalizar, jugará el Federal C 2017 en SatSaid de Luján, un equipo del Sindicato de la TV.



“ACUERDO DE PALABRA”

Mientras tanto, Hugo Morel, uno de los dirigentes de 9 de Julio que forma parte de la Subcomisión de Fútbol, le comentó a este Diario que “en las últimas horas mantuvimos una charla con Miguel y su regreso al club está acordado de palabra. Faltan arreglar un par de cuestiones, que seguramente se definirán más adelante, pero es casi un hecho que si no pasa nada raro, Monay va a volver a jugar en el ‘9’, más precisamente después del Mundial. Ahora, en estos primeros meses del año, recibió una buena propuesta para jugar en un equipo del Federal C, algo que le va a venir bien ya que hace mucho que no jugaba y necesitará hacer fútbol para ponerse a tono”.

Mientras tanto, Morel, quien formó parte de una reunión de dirigentes del Federal B que se llevó a cabo hace unos días en el Consejo Federal, comentó que “el encuentro fue positivo y pudimos conocer a las nuevas autoridades del CF. Es interesante formar parte de una Mesa Directiva de la divisional y la idea es volver a juntarnos a fines de febrero acá en 9 de Julio para empezar a darle forma a este proyecto”.



NO SEGUIRA CARO

En tanto, varios jugadores que formaron parte del plantel del año pasado en 9 de Julio no continuarán. Uno es Juan Caro, quien por cuestiones laborales jugaría la Liga en Brown de San Vicente. Mientras que otro que no seguiría es Guillermo Funes, quien está analizando varias ofertas. En tanto, Kevin Muñoz, otro de los jugadores del club, podría volver a jugar en Libertad de Sunchales, mientras que el arquero Luciano Alderete tampoco seguirá.



PINZANO, EN CARPETA

Joaquín Pinzano, el arquero de Peñarol que fue figura de su equipo el año pasado y clave para la obtención del Clausura y el Absoluto liguista, está en los planes de la dirigencia juliense para la próxima temporada del Federal B. El jugador, que fue pretendido el año pasado, es del gusto del entrenador y ya hubo algunos contactos entre las partes. Además, comenzarán las gestiones para renovar con Mariano Canavessio, Kevin Acuña (una apuesta que superó las expectativas) y Flavio Díaz (es del club pero falta el acuerdo económico).