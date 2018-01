Licitarán la ruta 22

COLONIA BICHA. - La apertura de sobres de la licitación de la ruta provincial 22 en el tramo Pueblo Marini – Colonia Bicha, se llevará a cabo en Eusebia el miércoles 17 de enero a las 10, con la presencia del gobernador Miguel Lifschitz, el Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay entre otros funcionarios provinciales que llegaran para acompañar a los presidentes comunales.

«El gobernador de la provincia Miguel Lifschitz es factible que participe del acto de apertura de sobres de la licitación para la pavimentación de la ruta 22, de acuerdo a lo que me comunicó el diputado Omar Martínez» adelantó el presidente comunal de Colonia Bicha, Adolfo Ferrero, uno de los principales impulsores de las gestiones conjuntas llevadas a cabo por las comunas de Eusebia, Tacurales, Colonia Bossi y Colonia Bicha desde hace una década.

«Va ser una fecha histórica para nuestra comunidad, no solo por la concreción de una lucha que termina concretándose de manera favorable, sino porque que es la primera ruta que el actual gobierno provincial construye para movilizar la producción lechera», destacó el titular comunal de Colonia Bicha.

Por otra parte confió que toda la comunidad de Colonia Bicha se llegará hasta Eusebia el 17 de enero para participar de la apertura de sobres, por lo que significa para la comunidad la obra, como también lo es para toda la zona de influencia y todas las poblaciones lindantes a la ruta 22. «Se licita el tramo Marini – Colonia Bicha, pero la lucha no termina acá, vamos a seguir trabajando para llegue hasta Suardi como es el anhelo desde el principio o por lo menos que llegue hasta Colonia Bossi, porque esto es el resultado del trabajo que venimos haciendo todos juntos durante 10 años los presidentes comunales de Eusebia, Tacurales, Bossi, y Bicha, un polo productivo santafesino que tiene mucha importancia», destacó Adolfo Ferrero

La ruta 22 desde Eusebia hasta Colonia Bossi vincula a unos 140 tambos, además de los establecimientos ganaderos y granarios, expresan los presidentes comunales en el proyecto inicial presentado ante Vialidad provincial para pavimentar 47 Km, considerada la primera ruta santafesina que se concreta para el traslado de la producción lechera, «todas las rutas buscan llevar al puerto, mover hacia los centros turísticos. Esta ruta saca a la producción, es fundamental para toda la economía regional y sobre todo para los pueblos chicos, que normalmente, tienen pocos votos, pero mucha producción, a la provincia también le interesa que se produzca para financiar los proyectos, entonces concreta esta ruta para comunicar a la producción con los grandes centros poblados» enfatizó el presidente comunal de Colonia Bicha.

Así mismo señaló que esta obra se concreta a raíz del pedido de endeudamiento de 500 millones de dólares realizado por el gobierno provincial para ser destinados a obras públicas, en la cual el tramo Colonia Bicha – Marini fue una de las elegidas en ese plan al igual que el tramo Josefina – Bauer Sigel. Seguramente en otro pedido de endeudamiento para obras se va a lograr que la pavimentación de la ruta 22 se extienda hasta Colonia Bossi.