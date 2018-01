En agosto comenzará el Censo Agropecuario

El Censo Nacional Agropecuario, que contará con un presupuesto especial de 317 millones de pesos, comenzará en agosto del presente 2018, se extenderá durante 75 días y los resultados estarán disponibles en diciembre de 2019. La directora Nacional de Estadísticas y Precios de la Producción y el Comercio del INDEC, Carolina Plat, detalló los objetivos, la metodología y el cronograma del censo. La técnica estimó que existen "alrededor de 300 mil explotaciones agropecuarias", es decir, 300 mil unidades estadísticas.Dentro de las principales variables a relevar -serán alrededor de 3.000- enumeró: la cantidad de superficie, las explotaciones, la forma de tenencia de la tierra, el uso del suelo, la superficie con cultivos y otros usos, los insumos principales para esa producción, las existencias ganaderas y de otras especies, los bienes de capital que utilizan para esa producción, la población residente y el empleo permanente y transitorio que tienen estas explotaciones agropecuarias. El principal objetivo del censo será obtener los datos actualizados sobre la estructura agropecuaria y forestal del sector. Pero también podrá "proveer información georeferenciada, precisamente, para la toma de decisiones de políticas, saber localmente dónde están las producciones y homologar definiciones y conceptos como cooperación dentro de la FAO", precisó.Operativamente, los 3.500 censistas que se necesitarán, contarán con una tablet para el relevamiento, dejando de lado las planillas: "El relevamiento de datos, las consistencias y la validación de los datos se da en la entrevista censal en sí, porque lo que nos permite esta herramienta digital precisamente es consistir los primeros datos en el momento, on line, in situ".En la práctica, el censista identificará al productor o al informante, se seleccionan las parcelas que pertenecen a la explotación agropecuaria y comienza el relevamiento de todos los datos de cada una de estas parcelas, con las variables que anteriormente se listaron, para cada una de las parcelas.También informaron que, en breve, comenzarán con una prueba piloto en cinco provincias: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Tucumán y San Juan, donde relevarán 250 casos.Para el Gobierno nacional, el campo es el "motor" de la economía, pero hay una falencia muy grave que complica la toma de decisiones para potenciar el desarrollo de este sector: la falta de estadísticas públicas. Sucede que, si bien en 2008, durante la administración kirchnerista, se realizó un Censo Nacional Agropecuario, resultó un fracaso: tardó 16 meses y, entre otras fallas, no relevó 24 millones de hectáreas. Por ello, los datos oficiales más "confiables" corresponden al censo de 2002, cuando el panorama productivo en Argentina era sustancialmente diferente al de la actualidad, fundamentalmente debido a que la explosión de la soja aún no había ocurrido.