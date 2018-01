BUENOS AIRES, 4 (NA). - Dirigentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron ayer duramente el aumento de tarifas anunciado por el Gobierno en los medios de transporte públicos, al advertir que es un "impuesto" para "las familias trabajadoras".Si bien rescató como positiva la instrumentación del boleto multimodal, el exministro de Transporte Florencio Randazzo advirtió que el aumento es "superior al 60 por ciento", lo cual representa "menos plata en el bolsillo de los trabajadores"."Es bueno el avance del boleto multimodal. Pero no mientan, hay un aumento del transporte superior al 60 por ciento. Y eso es grave porque implica menos plata en el bolsillo de los trabajadores", sostuvo.En la misma línea, el jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, dijo que con la suba del boleto de colectivo, tren y subte, el Gobierno de Mauricio Macri "propicia otro tarifazo que va directo a vaciar los bolsillos de las familias trabajadoras argentinas".En tanto, su compañera de bancada Cristina Alvarez Rodríguez consideró que "un tarifazo al transporte público es como un impuesto al trabajador", mientras que el también diputado del FpV-Pj y exintendente de La Matanza Fernando Espinoza tildó de "insensibles" a Macri y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.Por su parte, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño alertó sobre el impacto de estas medidas en el bolsillo de los argentinos, el cual -advirtió- será aún mayor "si quieren poner el tope en las paritarias en 15 por ciento y sin cláusula gatillo"."Después de tenernos de conejillos de indias con un ´programa´ económico que con altas tasas supuestamente bajaba la inflación y que para lo único que sirvió es para dar ventajas a los que timbearon financieramente, el gobierno ahora está promoviendo escandalosos aumentos", indicó Camaño e ironizó al señalar que "ahora parecería que pretenden controlar la inflación vaciando los bolsillos de los consumidores"."Más allá de la diferencia de instrumentos, las altas tasas tendrán el mismo efecto que tuvo el dólar futuro en la etapa de los K, que es beneficios para pocos. Creo que el autoproclamado mejor equipo de los 50 años nos está metiendo en un gran lío", concluyó Camaño.También el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, señaló que "el Gobierno de la mentira se burla nuevamente de los argentinos", ya que "un tarifazo que impacta directamente en el poder adquisitivo de los que menos tienen, es anunciado como un maravilloso ´cambio estructural del sistema de transporte´".Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño (PTS) alertó que la medida adoptada por Dietrich "es el formato de los tarifazos en cuotas", generando una "enorme transferencia de ingresos del pueblo trabajador para bancar a los sojeros con su rebaja de retenciones" y para "pagar los intereses de las Lebac".El diputado del bloque Justicialista Eduardo "Bali" Bucca indicó que "no es posible una Argentina mejor si cada semana qué pasa se toman decisiones que afectan negativamente la vida diaria de la mayoría".El senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas recordó a su turno que en mayo del año pasado el Gobierno Dietrich prometía que no iba a aumentar las tarifas del transporte luego de las elecciones, y en ese sentido concluyó: "Se ríen de todos nosotros".