El viernes 29 de diciembre, el agente penitenciario Facundo Solís tomó su arma reglamentaria y se dirigió a barrio Alfonso de Santa Fe, donde cometió una masacre. Su accionar no sólo tuvo consecuencias en las familias que quedaron diezmadas con los cinco femicidios, sino también en la suya propia. En las últimas horas, Luis, su padre, dialogó con los medios, además de una carta en la que expresa su inmenso y eterno dolor.El padre del quíntuple homicida de la provincia de Santa Fe, dijo ayer -según informó NA- que no va a perdonar a su hijo que mató a la ex esposa y a cuatro personas más, y que "tiene que pagar por lo que hizo"."A mi hijo no le importó nada, estaba poseído. En ese momento era un monstruo. Uno puede tener un problema de pareja, puede ser violento, pero tener esa reacción no es normal para ninguna persona; no era un ser de este mundo, ni el peor delincuente comete esa locura", dijo Luis Solís, el padre de Facundo Solís, de 33 años, y agente del Servicio Penitenciario santafesino y quien el pasado viernes cometió el quíntuple homicidio en el barrio Alfonso.En declaraciones a LT9 de Santa Fe el hombre expresó: "Estoy seguro que no sale más de la cárcel, tiene que pagar por lo que hizo".Y agregó: "Es difícil explicar lo que siento porque yo estoy muerto en vida".Solís que se definió como "la sexta víctima" del hecho ocurrido en la ciudad de Santa Fe el viernes 29 de diciembre pasado el mediodía, comentó que si bien tenía conocimiento que la pareja tenía problemas, la ex esposa de su hijo "era muy reservada" y no le contaba nada.Facundo Solís está preso acusado de asesinar a balazos con su arma reglamentaria a su ex pareja Mariela Noguera; a una hija de 20 años de la mujer; al novio de esta; a la madre de su expareja y a la excuñada.Antes de quedar detenido se atrincheró en una de las viviendas de las víctimas y le disparó al hijo de su excuñada quien fue trasladado al Hospital Cullen herido de bala, y se recuperaba favorablemente.Solís tuvo dos hijos de 5 y 9 años con Noguera y había sido denunciado por violencia de género en tres oportunidades.La víctima había trabajado en el área de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, y actualmente cumplía tareas en la Dirección de Administración del Ministerio de Justicia provincial.Facundo Solís permanecerá alojado en un pabellón para policías, según indicó a LT10 Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.La cárcel a donde fue derivado es la misma en la que se desempeñaba como guardiacárcel. Compartirá el pabellón con otros 70 agentes que cumplen condena o se encuentran en prisión preventiva.Solís fue imputado este domingo por femicidio, cuatro femicidios vinculados y una tentativa de femicidio vinculado, luego de ser detenido el viernes pasado después de matar a su exmujer y a cuatro familiares de ella.