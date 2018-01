Vacaciones: recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe brindó recomendaciones para la contratación de servicios de agencias de turismo, alquiler de hoteles, departamentos o casas; y también al momento de comprar pasajes aéreos o de transporte de larga distancia, contratar servicios vía web y salir al exterior para que el ciudadano conozca sus derechos y pueda evitar estafas.• Chequear que la agencia tenga número de legajo en el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del sitio web www.turismo.gov.ar/agencias• Corroborar que la agencia publique los precios totales o finales, que informe al pasajero sobre la documentación necesaria para ingresar al país de destino, las condiciones de la hotelería contratada, las comidas incluidas, los aeropuertos de llegada y salida, y las condiciones en caso de que el viajero necesite devolver o modificar sus servicios. Poner atención al uso de la palabra "similar".• En lo posible, tratar de realizar el pago de reservas a través de homebanking, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, puesto que son medios que permiten mantener un seguimiento de la transacción.• Informarse de los seguros con que cuenta el servicio contratado en caso de algún accidente.• En caso de quedar insatisfecho con lo brindado por la agencia de viajes que le vendió el paquete turístico o la excursión o algo no se cumplió, se recomienda que lo primero que hay que hacer es intentar llegar a un acuerdo en el momento para evitar perder tiempo de las vacaciones en trámites engorrosos. Además, se insta a plantear al responsable de la empresa turística el inconveniente y pedirle que cumpla el compromiso o exigirle una alternativa o un importe por la parte del servicio no brindada.Al momento de reservar un hotel, alquilar una casa o departamento y al realizar la compra del transporte terrestre o aéreo, la Defensoría del Pueblo recomienda:• Asegurarse de conocer todos los términos y condiciones para que no te lleves sorpresas desagradables.• Llevar consigo la clave de confirmación de la reservación, la hora exacta en que vence la reservación y saber qué pasa en caso de cancelar (si cobran una cantidad, ¿a cuánto asciende?, o si será descontada de tu tarjeta bancaria). Consultar también qué sucede si, por causas ajenas, como el retraso del vuelo, no puedes presentarte a tiempo.• Tanto la legislación latinoamericana como la europea contemplan la asistencia a los pasajeros en los aeropuertos frente a vuelos demorados, sea por circunstancias operativas, técnicas o meteorológicas. Esto significa que los pasajeros tienen derecho a cierto tipo de asistencia: a refrigerios, comidas o, si corresponde, alojamiento (en la Argentina esto se encuentra regulado en el artículo 12 de la Resolución 1532/98).• En caso de pérdida del equipaje o de constatar averías en el mismo, se sugiere no abandonar el aeropuerto sin dejar constancia del reclamo, para lo cual debes dirigirte a la empresa que te transportó. Si es el caso, denunciar elementos faltantes, ya que de ahí surgirá la indemnización que le propondrá la aerolínea. Deberás presentar tu pasaporte, pasaje y comprobantes de equipaje. Esta información, junto con datos adicionales como color y forma de la valija, serán ingresados en el sistema internacional de búsqueda. Una vez localizado, el equipaje será enviado a la dirección indicada. Para evitar sorpresas, adhiere a tu equipaje una etiqueta con tus datos personales e incluya otra en el interior, por si la exterior fuera arrancada.