"Está bueno ser locales"

El venidero fin de semana se disputará en Sunchales el torneo Súper 4, un torneo que premia a los mejores de la primera fase de la segunda categoría del básquet argentino. Allí estará Libertad, como anfitrión y por ende también candidato, que enfrentará a Platense en semifinales.Sebastián Saborido, DT de los Tigres, hizo un balance de la Primera Fase y contó sus expectativas al sitio oficial de la Liga Argentina. "Estamos más que conformes. Los objetivos que nos habíamos planteado no eran llegar a estar en el lugar que obtuvimos, pero el equipo se fue afianzando y construyendo y eso nos permitió creer que podíamos meternos en la clasificación al Súper 4. Y cuando lo vimos cercano lo pusimos como un referente para poder meternos en ese torneo, consiguiéndolo en una zona durísima y pareja como fue la Centro Norte", manifestó el entrenador aurinegro.En cuanto a los aspectos a mejorar, el DT analizó: "Son muchos, el equipo es nuevo. Tenemos que trabajar para lograr una regularidad defensiva, que es lo que me parece que todavía no pudimos conseguir. El tener bien marcados los roles nos permitió que cada uno de los jugadores se sintiera cómodo dentro del funcionamiento del plantel. Seguimos trabajando para insertar a los juveniles, ya que no contamos con las fichas U23, para alargar el equipo que es lo más importante".En relación al Súper 4 que se jugará el próximo fin de semana, el técnico dijo: "más allá de tener la posibilidad de clasificar a la Sudamericana, que todavía queda lejana porque falta el resto del torneo, se logró una motivación dentro de la Primera Fase importante y puso objetivos a corto plazo, algo visible para poder desarrollar algunas cuestiones del juego y jugar por algo a mitad de temporada".Sobre su rival en semifinales, Platense, Saborido declaró: "Es un gran equipo, tiene nombres importantes en su plantilla, creo que con la llegada de Matías Aristu (ex Libertad) se refuerza de alguna manera y alarga mucho su plantel. Pero más allá de Platense, que lo vi muy sólido y fuerte en su forma de jugar, creo que debemos mirarnos nosotros mismos. Está bueno ser locales, Libertad es un club que por tradición merece ser competitivo, nos pone un poco de presión pero también es reconfortante jugar en casa".