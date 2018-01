Gallardo renovó el vínculo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que está "contento y muy emocionado", tras firmar su nuevo contrato como DT por otros cuatro años en el club "millonario". "Para mí el contrato es una anécdota, porque el vínculo con River es de toda la vida, y quiero agradecer el apoyo incondicional de parte de toda la Comisión Directiva y de toda la gente", indicó Gallardo en la conferencia de prensa que realizó junto al presidente de la entidad Rodolfo D’Onofrio. Gallardo firmó el contrato por otros cuatro años al frente del plantel profesional, luego de tres años y medio en los cuales logró siete títulos con el club de Núñez. Gallardo aseguró que está en su "mejor momento", y comentó que lo siente luego del análisis que realizó tras concluir el 2017. "Siento que estoy en mi mejor momento. Siempre nos ponemos a prueba y al hacer el análisis, me hace pensar si estoy para los desafíos que se vienen y hoy me siento pleno. No estoy solo, tengo a todo el cuerpo técnico y a la gente que nos ayudará para seguir evolucionando y poder ser más sólidos. Estoy en el momento justo, cumpliré 42 años dentro de poco y estoy con mucha energía hoy, lo que me permite ponerme a la cabeza para llevar adelante este desafío", explicó. El "Muñeco" agregó que el "desafío" que lo sedujo para renovar fue el hecho de encabezar un proyecto abarcativo entre el fútbol amateur y profesional. "Las expectativas siempre son las mejores y tenemos una idea que viene desarrollándose que está en proceso y cuando hablamos de un fútbol abarcativo, tiene que ver con el fútbol profesional y los juveniles, entendiendo que el resultado del domingo es el que manda", comentó.



SIN REFUERZOS

En tanto, el plantel de River inició ayer su pretemporada con exámenes médicos y ejercicios físicos en el predio de Ezeiza, donde no hubo ningún refuerzo para el entrenador Marcelo Gallardo. Los jugadores fueron citados bien temprano para arrancar con una serie de estudios médicos y controles, bajo la responsabilidad de la clínica privada con la que tiene un acuerdo de colaboración. Luego pasaron al campo de juego, donde hicieron algunos movimientos físicos bajo la atenta mirada de Gallardo, que ya planea el viaje a Estados Unidos, donde realizará la parte más fuerte de la preparación. Si bien el DT quería tener para este miércoles algún refuerzo de los que pidió, lo cierto es que la dirigencia aún no pudo cumplir con los pedidos del "Muñeco", de cara a un año en el que el "Millonario" tiene por delante tratar de recuperar terreno en la Superliga, jugar la Copa Libertadores y disputar en marzo la Supercopa con Boca. Gallardo había pedido al delantero Lucas Pratto, actualmente en el San Pablo, pero el equipo brasileño quiere 10 millones de dólares para desprenderse del goleador, de 29 años. Pero además el "Muñeco" pretende un arquero, ya que no confía en la seguridad de Germán Lux y Enrique Bologna, luego de haber enviado a préstamo a Atlético Tucumán a Agustín Batalla. El elegido es Franco Armani, el argentino que ataja en el Atlético Nacional de Medellín, pero más allá de las conversaciones y las intenciones del "portero" para recalar en Núñez, aún no pudo definirse.