Holan “cortó” a Erviti

El mediocampista Walter Erviti no será tenido en cuenta por el entrenador de Independiente, Ariel Holan, e incluso ya se le informó que no se presente en la pretemporada que el "rojo" comenzará hoy en Villa Domínico. El jugador, de 37 años, no tuvo mucha participación en el semestre pasado en el equipo que terminó consagrándose en la Copa Sudamericana. Desde el cuerpo técnico y la dirigencia del club de Avellaneda ya le informaron al jugador que no será tenido en cuenta por Holan, y se desconoce qué será del futuro del experimentado mediocampista. A Erviti le quedan seis meses de contrato en la entidad bonaerense, y una de las opciones que manejó la dirigencia es ofrecerle que se haga cargo de las divisiones inferiores de Independiente. Incluso, antes de que Holan decidiera renovar su vínculo, el nombre de Erviti, junto al preparador físico Alejandro Kohan, sonó como candidatos a tomar el cargo en el banquillo rojo.



SE FUE “TAGLIA”

En tanto, el ahora ex capitán del equipo Nicolás Tagliafico viajó rumbo a Amsterdam para incorporarse al Ajax, en donde firmó un contrato por cuatro temporadas. "Es raro porque me voy en la mejor etapa en Independiente", reconoció el propio defensor poco antes de emprender el viaje en declaraciones a la prensa. El defensor aclaró que "no había que dejar pasar las oportunidades, esta era una y por eso la tengo que aprovechar", y agregó que del club de Avellaneda se lleva "muchas cosas". "Estar en Independiente me hizo madurar mucho, no solo por lo que significó, sino también por lo que es estar en un grupo, algo que no estaba acostumbrado", señaló el ex jugador de Banfield. Tagliafico, que se coronó en la Copa Sudamericana 2017 con Independiente en el estadio Maracaná ante Flamengo, le deseó suerte a sus ex compañeros "y esperemos que logren las copas que restan por jugar, porque se lo merecen". Sobre su salida de Independiente al fútbol holandés, Tagliafico dijo que llegar al Ajax "es un gran paso para llegar a Europa, ya que el país va un poco más con mi forma de ser, y eso es lo que me tiró para ese lado". Tagliafico era pretendido por el Ajax y también por el Betis de España, pero eligió el club holandés, que puso 6.500.000 dólares para hacerse con los servicios del defensor.



ARRANCO EL CICLON

Por su parte, San Lorenzo arrancó ayer los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del entrenador Claudio "Pampa" Biaggio, y sumó una cara nueva con la incorporación del mediocampista de Nueva Chicago Matías Vera. El "Ciclón", uno de los escoltas que tiene el líder Boca en la Superliga, afrontará la Copa Sudamericana. Biaggio, junto a sus ayudantes de campo Cristian Manfredi y Alejandro Albornoz, programó una activación física en la cancha auxiliar para luego llevar a cabo una intensa entrada en calor. Posteriormente, el plantel completó series de fútbol en espacios reducidos con tareas de presión y precisión, para cerrar con pasadas de diversa intensidad.