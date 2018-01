2018: con precipitaciones que atenuaron las altas temperaturas

Los montos pluviométricos fluctuaron entre los 5 a 75 mm en toda el área de estudio que comprende a los doce departamentos del SEA, con la característica de no haber tenido una cobertura homogénea en los mismos.

Las precipitaciones ocurridas en la segunda quincena de diciembre de 2017, fueron atenuando las altas temperaturas y cubriendo las constantes demandas de los cultivos en la medida que sus estados fenológicos lo requerían.

Los montos pluviométricos fluctuaron entre los 5 a 75 mm en toda el área de estudio que comprende a los doce departamentos del SEA (Sistema de Estimaciones Agrícolas) del centro-norte de la provincia de Santa Fe, con la característica de no haber tenido una cobertura homogénea en los mismos.

Esta situación repercutió principalmente en el cultivo de maíz de primera, con marcado déficit hídrico en su etapa crítica, con un 35 % de afectación de su área sembrada, con diferentes grados de impactos que influirían en los

rendimientos finales. En menor grado y proporción en los cultivos de algodón y sorgo granífero-forrajero, que también expresaron síntomas de déficit hídrico, pero ante cierta rusticidad de los mismos, se estima que sea baja la incidencia y no repercuta en los rendimientos finales.

El proceso de siembra de soja de segunda y maíz de segunda continuó en algunos departamentos y se reanudó en otros, particularmente en los del norte, ante el mejoramiento de la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

Para el período comprendido entre el miércoles 3 al martes 9 de enero de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el final del mismo condiciones climáticas de estabilidad, días soleados, altas temperaturas con probabilidad de alcanzar los 37 ºC. Con algunas probabilidades de ciertas manifestaciones de inestabilidad, nubosidad con precipitaciones de muy escasos y variados montos pluviométricos y coberturas en fechas 04/05 del corriente.

Las temperaturas medias diarias, fluctuarían entre mínimas de 15 a 24 ºC y máximas de 28 a 37 ºC.

Las previsiones climáticas descritas no condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos.



GIRASOL

El proceso de cosecha en el centro norte del departamento General Obligado llegó a un 10 % antes de las precipitaciones y condiciones de inestabilidad que se manifestaron.

El rendimiento promedio obtenido fue de 20 qq/ha, considerado en el área como bueno, con expectativas de llegar a consolidar un incremento en el mismo.

Todo dependería en los próximos días de las condiciones climáticas, disponibilidad de cosechadoras y como así también del porcentaje de daño provocado por el ataque de cotorras y palomas.

Las precipitaciones mencionadas que se registraron en la semana, siguieron beneficiando a los cultivares sembrados tardíamente, que expresaron síntomas de déficit hídrico y ciertos inconvenientes en su desarrollo, en especial en los departamentos del centro y del sur del área.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: R “estados reproductivos” R4 (la inflorescencia comenzó a abrirse, las flores liguladas comenzaron a verse), R5 “antesis” R5 - 1 (inicio de antesis) R5 - 5 (mitad de floración 50 %, el % depende del área del capítulo cubierto por flores, cantidad de círculos), R6 (fin de floración, caída de flores liguladas), R7 (la parte de atrás del capítulo comenzó a ponerse amarillento) y los más avanzados en R9 “madurez fisiológica”(parte de atrás del capítulo y las brácteas de color amarillento o marrón oscuro).



MAIZ TEMPRANO

(DE PRIMERA)

Las nuevas precipitaciones en la semana continuaron aportando milímetros de agua a la demanda del cultivo y con ello cierto alivio, con reacción positiva ante las etapas reproductivas en las que se encontraba.

Se mantuvo la estimación con una disminución del potencial de rendimiento promedio del cultivo para esta campaña entre un 18 a 20 %, como consecuencia de la ausencia de precipitaciones en la primera quincena de diciembre de 2017, altas temperaturas diarias, déficit hídrico en el comienzo y pleno período crítico de los cultivares.

Situación que se conservó y reflejó en un 5 % de superficie sembrada, en estado regular a malo, sin evidente recuperación, un 35 % regular a bueno, y el 60 % restante mostró estado bueno a muy bueno hasta la fecha.

La sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, V7 (7º hoja desarrollada), V8 (8º hoja desarrollada), V9 (9º hoja desarrollada), V10 (10º hoja desarrollada), Vt (panojamiento), R “estados reproductivos” R1

(emergencia de estigma), R2 (cuaje - ampolla), R3 (grano lechoso), R4 (grano pastoso) y los más avanzados en R5 (grano dentado).



SOJA TEMPRANA

(DE PRIMERA)

Las precipitaciones registradas en la última quincena de diciembre de 2017, cubrieron la demanda de los cultivares, que con el pasar de los días aumentó y las próximas etapas fenológicas a desarrollar serían las más demandantes en cuanto a agua útil de los suelos, los cuales están con la disponibilidad de humedad al día (justos), sin exceso o con cierta carga de agua en profundidad.

Continuarían los monitoreos en los distintos departamentos del área de estudio, dado que la próxima etapa fenológica del cultivo, comienzo de floración y ante los pronósticos de altas temperaturas, ausencia de precipitaciones se estaría definiendo la futura producción de soja.

El estado sanitario fue bueno, sin inconvenientes hasta la fecha. Se continuarían realizando aplicaciones para control de malezas e insectos en casos muy puntuales.

Se observaron los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”

VE (emergencia), Vc (estado de cotiledón, hojas unifoliadas pegadas), V1 (1º nudo), V2 (2º nudo), V3 (3º nudo, V4 (4º nudo), V5 (5º nudo), V6 (6º nudo) y los más avanzados en V7 (7º nudo).