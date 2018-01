Recomendaciones para resguardar su vivienda

Estas son algunas de las recomendaciones formuladas por Relaciones Policiales de esta Unidad Regional V, a la hora de irse de vacaciones o dejar la casa deshabitada por un lapso prolongado de tiempo.* En general, la casa o el departamento debe quedar como si estuviéramos viviendo allí.* Avísele a un vecino o familiar o amigo de extrema confianza que estará ausente por unos días y déjele un número telefónico donde pueda ser localizado Ud. si fuera necesario.* Pídale a un vecino, familiar o un amigo de extrema confianza que mantenga limpio su jardín, la vereda, el umbral de la puerta del frente y que recoja el periódico o la correspondencia que con frecuencia queda en la puerta.* Evite contar en los negocios del barrio o hacer comentarios en general sobre que saldrá de vacaciones con su familia.* Adviértale a la persona que quede al cuidado de la casa que no le informe a nadie que está de viaje o vacaciones. Si un desconocido toca la puerta y pide por los dueños de la casa, dígale que responda con evasivas como por ejemplo: “Vuelva en otro momento...”, o “En este momento no se encuentran...”.* No anuncie sus vacaciones en las redes sociales. Si quiere compartir fotos del viaje, espere a estar de regreso.* No es conveniente que deje luces encendidas ni el televisor prendido con el volumen alto.* Desconecte el timbre de entrada para que no se escuche desde afuera y quede en evidencia que nadie responde. En caso de poseer teléfono, desconéctelo si se escucha el sonido desde fuera de la vivienda.* Antes de viajar, controle que la alarma de la casa funciona bien. Si no tiene una, instálela con tiempo o considere instalarla.