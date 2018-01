El Municipio devolvió parte de lo invertido en equipos solares

El viernes, en instalaciones del Instituto -Pasaje Carcabuey Local N° 2- se recibieron a tres vecinos que finalizaron los trámites correspondientes a la devolución del 30% del valor del equipo solar, con un tope de $ 3.500. La Ordenanza fue propuesta en función de la matriz energética que tienen la ciudad, la provincia y el país, totalmente dependientes de combustibles no renovables. Los vecinos beneficiados fueron Adrián Gustavo Brondoni, Candelaria Herrera y Patricia Lorena Fabre.Los tres manifestaron gran conformidad con el equipo, en temporada de verano no es necesario encender los equipos tradicionales. Además, una de las vecinas contó que gracias al equipamiento pudo optimizar el uso del agua al descubrir pérdidas que tenía en las cañerías.Esta normativa es un ejemplo en nuestro país, ya que muestra un claro compromiso por parte del Estado local al incentivar el uso de estos equipamientos. También se tuvieron en cuenta instancias de capacitación para instaladores y personal municipal que se encarga del control. El tope de devolución es un total de 100 reintegros. Se trata de una manera de colaborar para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que generan el uso de energías no renovables.Es importante tener en cuenta las cuestiones fundamentales para poder acceder al beneficio, por ejemplo la factura a nombre del propietario del inmueble, no tener deudas con el Municipio, que instale el equipo un profesional matriculado o un aficionado que haya realizado una capacitación organizada por el Municipio, entre otras cuestiones. La normativa completa y los instaladores autorizados los pueden consultar en www.rafaela-sustentable.com.ar.LA ORDENANZALa norma en cuestión se aprobó a mediados de septiembre de 2016. Tiene un objetivo claro: cambiar la matriz energética y mutar a energías renovables en función de evitar el calentamiento global, por la encíclica papal Laudato Sí y la Convención de París.En su momento, desde la oposición se destacó que el Municipio haya generado capacitaciones en su momento, lo que permite que haya hoy mano de obra con conocimientos y permita generar oportunidades de trabajo.LA PROVINCIA TAMBIENLa Provincia tiene el programa "Un sol para tu techo" que facilita la compra de calefones a través de una línea preferencial de crédito ofrecida por el Banco Santa Fe. Dicha línea cuenta con dos opciones, una de préstamos personales a tasas bajas hasta en 60 cuotas mensuales y otra en 18 cuotas sin interés, con la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe. El objetivo es que los hogares de cualquier localidad de la provincia puedan afrontar el costo inicial del equipo y optar por un calefón solar.Aquellos interesados en obtener mayor información pueden contactarse con la Subsecretaría de Energías Renovables a través del [email protected]