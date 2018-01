Propuestas para reducir los accidentes de tránsito

Es sabido que en materia de tránsito el Municipio lleva a cabo numerosos controles que buscan disminuir, entre otras cuestiones, el riesgo de accidentes. A la vista está que lamentablemente estos controles por si solos no bastan, y eso lo observamos día tras día reflejado en los medios de comunicación que dan cuenta de que, más allá de las estadísticas, el número de accidentes va en ascenso. Por este motivo ambos concejales de Cambiemos proponen algunas acciones para lugares que representan un riesgo para los ciudadanos que circulan por las calles de la ciudad.“Sabemos que no son soluciones definitivas pero que están apuntadas a sectores puntuales, que según pudimos constatar, son un verdadero riesgo para la vida cotidiana de los rafaelinos”, decía el concejal Leonardo Viotti, y continuó: “Creemos que no solo deben aplicarse controles de tránsito, sino que es de suma importancia la intervención directa con soluciones permanentes por parte del Municipio”.La concejal por Cambiemos, Alejandra Sagardoy comentó: "Como decía Leo, son soluciones que quedan y van más allá de los controles de tránsito, estas intervenciones que proponemos van a perdurar en el tiempo y seguramente evitarán accidentes e incluso muertes, como se dio en el sector de Brasil y Geuna, por ejemplo”. Más adelante en la charla comentó: “Vemos en estas acciones que hoy proponemos, y en las que vamos a ir sugiriendo más adelante, una manera de que lo recaudado en materia de multas vuelva de manera tangible a la ciudad para mejorar el tránsito”.Cabe destacar algunas de las acciones propuestas son, pintar o extender, según corresponda, las líneas amarillas para aumentar el campo visual en intersecciones que son riesgosas que presentan un alto número de siniestros viales, colocar reductores de velocidad e incluso la colocación de un semáforo en Avenida Italia y Gabriel Maggi. Estas acciones propuestas se extienden por varios sectores de la ciudad. Ambos Concejales coincidieron en la necesidad de seguir analizando lugares que según los vecinos son de un alto riesgo y que representan un peligro para la transitabilidad del sector.