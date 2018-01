Desde hoy, hacer el DNI costará 100 pesos

La Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela, desde diciembre del año 2014, nuclea el Centro de Documentación Rápida Municipal (CDRM) que tiene como objetivo ofrecer a los vecinos la posibilidad de tramitar el documento nacional de identidad y el pasaporte.Por resolución de RENAPER, se informa que a partir del miércoles 3 de enero, el trámite del DNI tendrá un costo de $ 100, lo cual se suma al aumento establecido hace algunos días para el trámite del pasaporte que pasó a costar $ 950. El DNI en 24 horas y el DNI exprés (con envío certificado a domicilio) tendrán un costo de 1.000 y 1.500 pesos respectivamente."La actualización de la tasa responde a la necesidad de acercar el valor del DNI a su costo de producción donde el Estado no solo no obtiene ganancias sobre la tarifa sino que subsidia más del 50 por ciento del mismo", informó el Registro Nacional de las Personas.Los trámites que se pueden realizar en el CDRM son nuevo ejemplar por robo o extravío, cambio de domicilio, DNI año 0, actualización de menor (5 a 8 años), actualización de mayor (14 años) y pasaporte. Se encuentra ubicado en calle Güemes 381 y atiende al público de lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.En el 2017 se realizaron alrededor de 4.000 trámites, destacando el servicio y la predisposición por parte del equipo de trabajo que se hace notable en la conformidad de la ciudadanía. Los turnos pueden solicitarse desde la página web oficial de la Municipalidad de Rafaela www.rafaela.gov.ar o en los Centros Tecnológicos Barriales (CTB).ESQUEMA DE VERANO DE CTBDurante los meses de enero y febrero estarán abiertos los Centros Tecnológicos Barriales de los siguientes barrios: Monseñor Zazpe (Francia y Zaffetti), Italia (Bollinger 161), Fátima (ciclovía entre Oliber y Beltramino) y Güemes (Zaballa y Luis Maggi). Funcionarán de 9:30 a 12:30 horas y son de uso totalmente gratuito para los vecinos y vecinas.Los trámites que se pueden realizar son: solicitud de turno para DNI, turnos para ANSES (Argenta, AUH, Reparación Histórica, Certificación Negativa, etc.), inscripción en el Instituto Municipal de la Vivienda, turnos para OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), obtención del boleto educativo gratuito. Además en los barrios Guillermo Lehmann (N. Oroño 166) los martes de 18 a 20 hs, y en el 9 de Julio (Paraná 455) los miércoles de 8 a 10 hs. habrá un facilitador que brindará a los ciudadanos la posibilidad de practicar el examen teórico de la licencia de conducir.