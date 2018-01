Todos los argentinos en el Dakar

Sesenta y ocho participantes -entre pilotos y navegantes- estarán representando a nuestro país en la cuadragésima edición del Rally Dakar, que se largará el 6 de enero desde Lima (Perú) y finalizará el 20 en Córdoba (Argentina).De ese total, 12 estarán en la categoría Motos; 17 en Quads; 22 en Autos y uno en Camiones, de acuerdo con este detalle:Franco Caimi (Yamaha).Diego Duplessis (Honda).Mauricio Gómez (Yamaha).Kevin Benavides (Honda).Pablo Pascual (KTM).Alberto Ontiveros (Honda).Luciano Benavides (KTM).Juan Rojo ((KTM).Sebastián Urquía (KTM).Leandro Bertona (Kawasaki).Javier Gil Mercado (Yamaha).Fernando Hernández (Husqvarna). Pablo Copetti (Yamaha).Jeremías González Ferioli (Yamaha).Nicolás Cavigliasso (Yamaha).Gustavo Gallego (Yamaha).Daniel Domaszewski (Honda).Carlos Verza (Yamaha).Daniel Mazzucco (Can Am).Manuel Andujar (Yamaha).Pablo Bustamante (Can Am).Mariano Bennazar (Yamaha).Alejandro Fantoni (Can Am).Giuliano Giordana (Yamaha).Gastón González (Yamaha).Carlos Joffre (Yamaha).Marcos López (Can Am).Pablo Novara (Can Am).Martín Sarquiz (Can Am).Orlando Terranova - Bernardo Graue (MINI).Nicolás Fuchs (Perú) - Fernando Mussano (Borgward).Lucio Alvarez - Robert Howie (Sudáfrica) (Toyota Hilux).Emiliano Spataro - Santiago Hansen (Renault Duster).Alejandro Yacopini - Marco Scopinaro (Toyota Hilux).Marco Bulacia (Bolivia) - Eugenio Arrieta (Ford Ranger).Sebastián Halpern - Eduardo Pulenta (Toyota Hilux).Juan Manuel Silva (Prototipo Mercedes).Xavier Foj (España) - Ignacio Santamaría (Toyota Hilux).José Blangino - Fernando Acosta (Rastrojero).Sebastián Guayasamin (Ecuador) - Mauro Lípez (Chevrolet S10).Leonel Larrauri - Fernando Imperatrice (Can Am).Martín Maldonado - Sebastián Scholz (Prototipo Mercedes).Omar Gandara - Leonardo Martínez (Toyota Hilux).Alicia Reina - Carlos Pelayo (Toyota Hilux).Nicolás González (España) - Ariel Jaton (UTV Yamaha).Roberto Naivirt - Alejandro Schilling (Toyota Hilux).Ignacio Villegas - Jeff Sunderlan (Estados Unidos) (Nissan).Jorge Mansilla - Sebastián Cesana (VW Amarok).Carlos Villegas - María Huerto Mattar (Nissan).Ricardo Neme - Ramiro Neme (Toyota Hilux).Ramón Núñez - Sergio Casas (Toyota Hilux).Federico Villagra - Ricardo Torlaschi - Adrián Yacopini (Iveco).