Deuda de Nación: "me enteré más por Peña"

El senador nacional y exintendente de nuestra ciudad, Omar Perotti, se quejó por la falta de información que tienen en el Senado respecto de las negociaciones con Nación sobre la forma de pago de la deuda por la inconstitucional detracción de fondos coparticipables a nuestra provincia."Uno busca defender los intereses de los santafesinos. Esos son dineros que no son de Lifschitz, ni del Ministro, son recursos de todos y tenemos un compromiso para que esos fondos lleguen a Santa Fe. Lo que debería haber es una información más permanente de la Provincia respecto de las negociaciones. Nosotros lo hemos seguido, porque cada vez que vino el Jefe de Gabinete (Marcos Peña) le hemos preguntado. Y ahí hemos tenido más información que la que había hasta antes de la convocatoria del Gobernador, antes de las elecciones", dijo Perotti a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Creo que en la cabeza de la Nación está un bono. Nos enteramos por el Ministro (Dujovne) que ya había hecho una propuesta en ese sentido. No conocíamos ese tema. Quizás, al ser de interés de todos los santafesinos, sería bueno que se clarifique", dijo."Sabemos que no es una negociación menor. Pero llama la atención, que Buenos Aires, que no tiene un fallo a su favor, consigue fondos y nosotros que sí lo tenemos, damos tantas vueltas para conseguir recursos. Por eso abogamos por un entendimiento rápido entre Nación y Provincia", completó con suspicacia.