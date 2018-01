Blondel: “Ratificar lo que hicimos el año pasado”

El plantel dirigido por Lucas Bovaglio regresará a los entrenamientos mañana en el predio del Polideportivo del Autódromo y comenzará a preparar la recta final del torneo de la Primera B Nacional, que lo encuentra como único líder, consiguiendo así el ascenso directo a la Superliga.Con el regreso a los trabajos, los amistosos ya pautados y una pretemporada que se desarrollará íntegramente en nuestra ciudad, Atlético de Rafaela comenzará el 2018 con la ilusión que dejó viva en el cierre del año que se fue.“Ojalá que se nos pueda dar, es lo que queremos todos. Venimos haciendo las cosas bastante bien como para que se nos pueda dar el ascenso”, comentó Lucas Blondel en Next TV. Y para seguir alimentando dicho sueño, las primeras fechas del torneo que se viene, desde el próximo 4 de febrero (cuando visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn), serán fundamentales: “Va a ser clave ratificar lo que hicimos el año pasado y mucho más para tomar rápidamente la confianza necesaria y jugar como lo veníamos haciendo”.-Tranquilos no estamos, sí quedamos más conformes con lo que se hizo, pudimos sumar una seguidilla de triunfos y partidos sobre el final que nos dio mucha confianza, se le ganó a rivales que venían bien, en una cancha que no ganaba nadie como fue en Carlos Casares y con resultados abultados.-Es cierto que hay seis descensos y van a estar todos muy apretados, también lo bueno es que hay muchos que van a estar involucrados en la parte de arriba y casi ningún equipo va a quedar sin pelear por nada de antemano, eso hace que sea un torneo lindo y muy competitivo. Nosotros terminamos punteros, es algo que tenemos que valorar, todos van a querer bajarnos y no hay tanta diferencia de puntos así que tenemos que aferrarnos a eso.-En lo personal fue excelente, uno de mis mejores años, en donde me tocó debutar en primera, donde pude tener continuidad y jugué varios partidos. Más allá del descenso, que a todos nos duele, en lo personal fue un gran año.- Sí, ni me imaginaba esto, ni loco. Obviamente que siempre es algo lindo y que no me imaginaba. Fue una alegría muy grande cuando me enteré.-La BN me parece que es más pareja, se define por detalles y en Primera vez partidos que se sacan tres o cuatro goles de diferencia y en esta categoría mucho no pasa, se dan partidos más cerrados, más parejos. Los delanteros desequilibran más y hay mejores individualidades en Primera, pero la diferencia principal que noté es que la B Nacional se define por detalles y siento que todos los equipos son más parejos. Al principio me costó mucho, sentí el receso, el cambio de categoría que son distintas, uno pensó que iba a costar menos.Sí, al principio dejamos pasar muchos puntos y cerramos el año en la punta, todos los equipos dejaron puntos y eso nos permitió a nosotros recuperarnos y estar rápido en la punta.-En un principio con los jugadores que habían llegado se veía que arrancaba un poco desde atrás pero pude hacerme un lugar y estoy contento por el hecho de haber jugado unos cuantos partidos también. Tuve partidos que jugaba porque había muchos lesionados pero uno tiene que aprovechar el hueco como sea, por lo que sea, mejor que en este nuevo inicio de año estén todos bien y que sea una pelea y competencia pareja para el bien del equipo.-Sí, por un lado uno quiere vacaciones después de haber jugado todo el año, pero es cierto que llegó en un momento en el cual veníamos muy bien. Pero venimos bien y esperemos que se nos siga dando de la misma manera este año.-Es algo no tan lindo, nos podrían haber tocado algunos viajes un poco más cerca pero tenemos que seguir haciéndonos fuertes como hasta ahora, de visitante nos fue bien, así que esperemos que siga de la misma manera.-Sí, a uno lo pone contento que les vaya bien, siempre es bueno que a ellos les vaya bien porque hace que el día que tengan que subir estén preparados de la mejor manera, los resultados ayudan, suman en el día a día. Si están bien abajo obligan a los de arriba a que se esfuercen al máximo para lograr el mejor rendimiento posible.