"Permitirá bajar los niveles de impunidad y de violencia"

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe del jueves 21 de diciembre se aprobaron las modificaciones al Código Procesal Penal, que otorga más derecho a las víctimas y más herramientas a los fiscales para investigar, entre otros proyectos. Una vez aprobado por Diputados, el proyecto fue girado al Senado, donde obtuvo la sanción definitiva.De esta manera se modificaron artículos del Código en base a ejes conceptuales como la definición de cuestiones de política criminal, la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación, el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante, el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso.Esta nueva ley aplica dos líneas de acción con las que vuelve a considerar el rol de la víctima en el proceso judicial: la primera está relacionada a la protección de la víctima, por ejemplo cuando la norma establece que no se debe turbar el proceso de reconocimiento del imputado; y la segunda, tiene que ver con los derechos de control de la víctima durante el proceso judicial.El diputado provincial Jorge Henn expresó a este cronista, en su reciente visita a LA OPINION, que "es un proyecto con iniciativa del Ejecutivo y de muchos diputados, poniendo a la víctima en un rol diferente, se garantiza el derecho a ser oída, a que tengan participación en las decisiones que son importantes para ella. Por ejemplo, si el fiscal quiere desistir una acción o no dictar una prisión preventiva, o si quiere hacer un acuerdo con la defensoría o si el juez de ejecución penal decide darle una salida transitoria o una conmutación de pena al imputado, la ejecución de la sentencia, la libertad condicional, tiene que notificar a la víctima, sea o no querellante, para que esta tenga la posibilidad de participar o intervenir si lo considera necesario”.Y agregó: "la víctima tiene una gran cantidad de derechos como reclamar ante el fiscal general si la investigación no la satisface, el dictado de la prisión preventiva y la posibilidad que el imputado haya intentado influir sobre la víctima en el proceso. Si sos querellante, como víctima podés pedir la prisión preventiva, el procedimiento abreviado en la que los fiscales generales y regionales tenían que estar más cerca de este proceso, aumentar los plazos de detención".-Es objetivo es eficientar el sistema de prosecución judicial, que permitirá bajar los niveles de impunidad y de violencia. Es una reforma que humaniza el sistema judicial porque nos acerca a las víctimas del dolor. No sé en qué momento la palabra víctima empezó a ser reaccionaria, cuando en realidad la palabra víctima nos refiere a los niños desprotegidos, a las mujeres que sufren violencia de género, a todos aquellos que son víctimas de abuso del poder. Ellos son los grandes olvidados del proceso penal y muchas veces están condenados a sufrir en silencio los laberintos de la burocracia. Se dejaron sin efecto audiencias que en la práctica demostraron su absoluta inutilidad y alargaban el proceso.Además, el ex vicegobernador remarcó que “primó el sentido común. En el medio de una discusión legítima estaban quedando una serie de modificaciones que todos los legisladores considerábamos como necesarias como las que garantizan mayores derechos a las víctimas. Por ello celebramos que se haya aprobado una ley que contempla ese conjunto de normas”.Henn adelantó que “el próximo tema a tratar es el código de faltas. En Santa Fe no se persiguen las contravenciones y eso implica un aumento de otros delitos y de la violencia. Para ello deberemos abrir un nuevo debate y que esta Legislatura tome decisiones estando a la altura de las circunstancias”.Por otro lado, hay una demanda de creación de nuevos juzgados en la provincia, por ejemplo para la ciudad de Rafaela se aprobó otro juzgado laboral en junio de 2016, pero todavía no está en funcionamiento.En este sentido, el legislador resaltó que “hay proyectos de los senadores y diputados que plantearon esta discusión. Vamos ir designando jueces y nuevos juzgados a medida que en términos de infraestructura sea posible. Conozco la saturación del procedimiento penal en la provincia de Santa Fe porque hablé con muchos actores relacionados con el sistema".A pesar de los delitos reiterados, la ciudad de Frontera (límite con San Francisco) no tiene una fiscalía fija. Al respecto, se le preguntó al legislador provincial si no puede haber una Fiscalía estable, respondiendo que "puede haberla. Nosotros aumentamos la cantidad de fiscales de 144 a 184. Hicimos un cálculo sobre cuántos fiscales hay cada 100.000 habitantes y estábamos bajo en la media. El nuevo sistema de la acusación tiene nuevas instrucciones, que incluirá el sistema contravencional de faltas, que es una deuda pendiente, el narcomenudeo; no hay que saturar el sistema y hacerlo eficiente".