Vuelven a pedir la reforma de la ordenanza de agroquímicos

La Asociación “Amigos de la vida” envió una nota (con la firma de su presidente Pablo Williner y su secretario Sergio Ambrogi) al Concejo Municipal, a la que tuvo acceso LA OPINION, solicitando nuevamente la reforma a la ordenanza vigente que regular las aplicaciones de agroquímicos."Se remite a lo expresado en anteriores notas desde el 2009 a la fecha para solicitar la reanudación del tratamiento indispensable de la reforma de ordenanza vigente que regular la aplicación de agrotóxicos. Si muchos decimos que los agrotóxicos son contaminantes es porque vemos los daños que han producido y producen, bosques arrasados, flora y fauna originaria destruidas, plantaciones desarrolladas a fuerza de agroquímicos. Cada día nos enteramos de amigos, conocidos enfermos o fallecidos de cáncer, leucemia, abortos, problemas respiratorios", expresan en el contenido.A modo de ejemplo, en Santo Domingo el doctor del pueblo Antonio Serrano afirma que en esa localidad departamento Las Colonias aumentó un 300% los enfermos de cáncer.Y agregan: "con un suelo glifosatizado, con aguas contaminadas y una larga lista de químicos. Como es de público conocimiento, investigadores consideran a 5 pesticidas altamente cancerígenos, entre ellos el glifosato, presente entre otros en el Roundup, uno de los herbicidas más vendidos y usados en nuestra zona. Sería muy importante defender la casa común como nos pide el papa Francisco (encíclica "Laudato Si"); el documento está dirigido a todo el mundo y no solo a los católicos. A tener en cuenta lo dicho por el ex concejal rafaelino Jorge Maina en algunos medios de comunicación: 'creo que la salud vale más que un puñado de soja'".Los ecologistas proponen: "1) apostando a contribuir cambios en la ordenanza, la zona de resguardo sin aplicaciones de agrotóxicos debería ser de 1.500 metros (actualmente es de 200 m), como lo está realizando la provincia de San Luis, entre otros. 2) Prohibición total de la aplicación aérea en todo el distrito de Rafaela. 3) Promover la agroecología en la zona de resguardo". También adjuntaron una experiencia titulada "Hersilia (departamento San Cristóbal), el pueblo que dijo 'no' a los agroquímicos y buscó alternativas".Tal como estaba anunciado, se cumplió la asamblea general ordinaria de la Asociación “Amigos de la vida” de Rafaela -en instalaciones del Club Estudiantes-, ocasión en que se procedió también a la renovación parcial de sus autoridades.Conforme con disposiciones estatutarias, en primer término fue escuchada y aprobada una memoria que resumió algunas de las actividades cumplidas por esta asociación civil que procura, entre otros objetivos, contribuir a la formación de una firme conciencia “ecologista” ciudadana, así como un mejor conocimiento de los problemas ambientales más serios y de sus negativas consecuencias económicas y sociales.Se destacó, como dato positivo, que la asociación es tenida reiteradamente en cuenta como organismo de consulta y referencia, siempre atenta a los llamados, requerimientos o denuncias de muchos vecinos afectados, en su calidad de vida, por alguna de las muy variadas fuentes de contaminación o de agresión al medioambiente y a la salud humana.Frente a una cierta renuencia del Concejo Municipal a retomar desde hace tiempo un debate largamente postergado, ha sido constante el reclamo por nota de “Amigos de la Vida” -como por parte de otros ambientalistas locales-, para que se reanude la discusión del proyecto modificatorio de la antigua y anacrónica ordenanza que regula aquí las aplicaciones de agroquímicos, debiendo ser tenida en cuenta ante todo la protección de la salud, muy particularmente en nuestros sectores periurbanos. En fecha reciente se les reiteró esta solicitud, y como es lógico se lo hace una vez más ahora ante este renovado Concejo conformado el 10 de diciembre último.Por otra parte, y como integrantes además de la Multisectorial “Paren de Fumigarnos!”, se brindó un informe sobre los temas tratados en su último plenario (en Santa Fe, sábado 9 de diciembre). Parte esencial de sus esfuerzos se ha volcado, desde hace tiempo, a promover proyectos legislativos que modificarían la también vetusta ley provincial sobre agroquímicos, así como otra importante propuesta para fomentar las producciones agroecológicas.se procedió seguidamente a la renovación parcial de la CD y el respectivo órgano de fiscalización, que han quedado así constituidos: presidente: Pablo Manuel Williner; secretario Sergio Luis Ambrogi; tesorero Lilia María Marelli; pro-tesorero Nelvio Giordano; vocales titulares Guillermo Ramb, Juan Carlos Peralta; vocales suplentes Olga Schmidt, Julio Morilla, Rufino Eduardo Huber; comisión revisora de cuentas titular Martha Graffione, suplente Graciela Sada; encargado de prensa Jorge A. Quevedo; asesor letrado José “Pepe” Marquínez.Hacia el final, y con sencillas palabras de homenaje, se recordó que “Amigos de la vida” acaba de cumplir sus 25 años de existencia. Una asamblea constitutiva del 23/09/1992, como quedó registrado en actas, establecía entonces su fundación. Entre sus promotores principales figuraba el inolvidable Norberto Américo Besaccia, de cuya temprana y lamentada desaparición, por otra parte, se cumplirán veinte años en este 2018 entrante.