Cómo se definirán los dos ascensos y los seis descensos de la B Nacional

Como Atlético de Rafaela, el resto de los veinticuatro equipos que militan en la Primera B Nacional, transitan sus últimas horas de vacaciones. Iniciado el 2018, en las próximas horas irán retomando la rutina con cada una de las pretemporadas. La “Crema” lo hará el jueves 4, por la mañana, en el predio del Polideportivo del Autódromo.La segunda parte del torneo de la BN será muy “caliente”, las trece fechas que le quedan (ya se jugaron doce) serán intensas ya que se definirán los dos ascensos y los seis descensos que tiene la categoría. Al equipo dirigido por Lucas Bovaglio le quedan doce finales ya que quedará libre en el capítulo 21.Repasemos. La Copa del Mundo de Rusia de este año obliga a que los diferentes torneos terminen antes, en mediados de mayo deberían estar terminando.El torneo de la B Nacional 2017/2018 agrupa a 25 clubes y juegan todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos, conforme el sorteo realizado oportunamente, y ascenderán a la Superliga, el primero de la tabla final de posiciones, hoy lugar que ocupa Atlético de Rafaela, y el ganador de un torneo “Reducido” por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol de nuestro país. Aquel club que obtenga el primer puesto en la tabla final de posiciones será el campeón del campeonato de Primera B Nacional 2017/2018.Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos, para definir el primer puesto, serán de aplicación las disposiciones del art. 111 del R.G., que establece la realización de partido/s de desempate.Para el caso de empate en puntos entre dos o más equipos en el resto de las posiciones, serán de aplicación las disposiciones del art. 112 del R.G. el que indica: en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles, de subsistir la igualdad, en favor del que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor. O bien, exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor.Al término del torneo descenderán seis equipos, cualquiera fuera su condición (directa o indirectamente afiliado), que resultarán los de menor promedio, y que en la temporada siguiente militarán, en la Primera B o Federal A, según corresponda.Disputarán el “petit-torneo” por el segundo ascenso los ocho clubes mejor ubicados de la tabla final de posiciones 2017/2018 excluido el primero de la misma, ordenados del 1° al 8°. Se jugará de la siguiente manera:el 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.posteriormente, los equipos ganadores se reordenarán nuevamente del primero al cuarto según la tabla final de posiciones, quedando determinados los siguientes enfrentamientos: 1° vs 4° y 2° vs 3°.los dos ganadores de las semifinales jugarán entre sí, y el equipo vencedor será el ganador del torneo reducido, quien habrá de ascender a la Superliga.Las instancias de Cuartos de Finales se disputarán a un solo partido, actuando como local el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de Posiciones 2017/2018, y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, el equipo mejor ubicado en la Tabla pasará a la instancia siguiente.Las instancias de Semifinales y Final se disputarán a doble partido, local y visitante, actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la Tabla Final, y en caso de igualdad al cabo de los segundos 90 minutos, el equipo mejor ubicado en la Tabla Final pasará a la instancia siguiente. En la final, si persiste la igualdad, en puntos y diferencia de goles, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.