La Juventud Socialista en campamento de verano

Un nuevo campamento de la Juventud Socialista se realizará desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de enero en la ciudad cordobesa de Cosquín, donde los jóvenes se reúnen para divertirse, conocerse, debatir, y planificar políticas que desarrollarán en el correr del año.El campamento se organiza de manera ininterrumpida desde 1990 y recibe alrededor de 1.000 jóvenes de todo el país. Además del debate político y la planificación militante, tiene como pilares la recreación, el contacto con la naturaleza, la convivencia grupal y el incentivo del turismo en la localidad donde se realiza. Este año, se organiza en Cosquín, ciudad que desde el 2015 pasó a ser un nuevo gobierno del socialismo bajo el liderazgo del intendente, Gabriel Musso.Marcial Sorazabal, secretario general de las Juventudes Socialistas de Argentina declaró: “Somos jóvenes. Ya no valen las viejas recetas del pasado. Ya no se trata de repetir una y otra vez antiguos relatos. De lo que se trata, es de tomar la palabra, de animarnos a ser como somos, de mostrar nuestra frescura y nuestras ganas de pincelar el futuro con nuestras manos, de construir socialismo permanentemente. Como un gran horizonte de utopías.”En esta nueva edición, se plantea una consigna innovadora llamada “Socialismo en construcción”, bajo la cual se invita a pensar de una manera dinámica a la organización y las ideas, donde son propios jóvenes quienes expondrán propuestas, ideas y experiencias sobre temas que nos convocan a pensar la cotidianidad y el largo plazo: políticas públicas, democracia, formas de participación, derechos humanos, géneros, mundo laboral, comunicación, tecnologías, organización, ambiente, entre muchos otros.Junto a los jóvenes de todas las provincias, en el encuentro participarán también referentes partidarios, sindicales y de organizaciones sociales, periodistas y distintos pensadores. Además, habrá talleres y charlas con los principales dirigentes socialistas, como el ex diputado nacional, Hermes Binner, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz y el presidente del Partido Socialista Argentino y titular de la Cámara de Diputados santafesina, Antonio Bonfatti.