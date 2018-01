Consejos para el uso de energía

Frente a las altas temperaturas de la época, desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sugirieron realizar un uso eficiente del servicio eléctrico.El contexto climático supone un crecimiento importante de la demanda energética, exigiendo especialmente estaciones transformadoras, subestaciones, centros de distribución y una red eléctrica de más de 50.000 kilómetros en toda la provincia, operados por la EPE.Para un uso eficiente del recurso energético, desde la EPE recomiendan:* Usar los equipos de aire acondicionado a no menos de 24°. Cada grado por debajo de esa marca produce un consumo mayor de electricidad, de entre 5 y 10%.* Limpiar periódicamente los filtros de los equipos acondicionadores de aire y vigilar el mantenimiento del mismo.* Mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado y evitar fugas que derivan en un derroche de energía y, por lo tanto, de consumo.* Aprovechar la luz solar para iluminar ambientes sin necesidad de encender luces en simultáneo.* Utilizar lámparas de bajo consumo.* Reducir consumos ociosos de electricidad, tal es el caso de luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar lo esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etcétera.* No dejar los artefactos del hogar en stand by (modo suspendido) porque así también consumen electricidad innecesariamente.* Tener en cuenta el etiquetado de eficiencia energética de aires acondicionados, heladeras y lavarropas al momento de adquirirlos. Las más eficientes son de clase "A". A mejor clase, menor consumo.El uso eficiente de la energía redunda en solidaridad y mejor aprovechamiento del servicio para todos. Ante inconvenientes en el servicio, los canales para comunicarse con la EPE son: la línea gratuita 0800 777 4444 (áreas Rosario y Santa Fe), por mensaje de texto al 22215 enviando la palabra LUZ seguida de un espacio y el número de cliente, o a través de la web: www.epe.santafe.gov.ar.