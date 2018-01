"No me retiro en mi mejor momento", aseguró Ligato

Luego de haber logrado su cuarto título consecutivo en el Rally Argentino, el cordobés Marcos Ligato anunció su retiro... pero dejó abierta más de una puerta y podría regresar en algunas competencias.-Ja. No, generalmente soy de cumplir con mi palabra y lo voy a hacer. La última fecha mía me encantaría que sea el Rally de la Argentina 2018. De existir la posibilidad de correr en un World Rally Car esa fecha, haría las dos primeras del Argentino y la primera del Sudamericano para mantenerme entrenado. Y ahí sí será el adiós definitivo. Después puedo llegar a hacer alguna fecha aislada, por ejemplo, me imagino corriendo la edición número 50 de la Vuelta de la Manzana en el 2019 o alguna en Córdoba; pero el calendario completo del Argentino, seguro que no.-Hace dos años empecé con la idea. En realidad siempre dije que iba a correr hasta los 40. El año pasado terminé la temporada y afirmé que el próximo sería el último. Por abril lo dudé un poco por pedido de mis hijos y de mi señora; pero se me complica cada vez más armar mis tiempos y ya no tengo 20 años, tuve algunos problemas de salud. No se puede hacer todo. Hoy tengo otras prioridades, en primer lugar con mi familia y después el trabajo. En estos últimos años tuve la suerte de crecer con una empresa en Entre Ríos y le tengo que dedicar tiempo.-Yo lo he disfrutado muchísimo siempre. Muchos me dicen: `Te retirás en tu mejor momento´. Y no, yo estoy seguro de que no es mi mejor momento. He tenido otros en los que me he sentido mucho más rápido, más dedicado al rally. Para mí la prioridad es esa, es cuánto tiempo le puedo dedicar porque yo quiero hacerlo bien. Toda mi vida lo hice bien, lo mejor que pude, y en estos últimos años no lo hice de la forma que hubiese querido. Me ha salido bien, no me puedo quejar; pero sé que para que las cosas se den hay que hacerlas como corresponden. Cuando dicen que me retiro en mi mejor momento, yo pienso al revés, me retiro en el mejor momento. Creo que es el momento de retirarse.-Sí, se nos complicó. En dos carreras no sumé ni un punto, a diferencia del 2016 que llegué en todas. Tuvimos que hacer un cambio de dirección bastante fuerte después de la segunda fecha y que por suerte salió bien. Pero nos costó enderezar el barco y que el equipo no cayera en una situación más dificultosa de lo que fue. Afortunadamente apenas pudimos acomodar los motores, ganamos en la carrera siguiente y ahí volvimos a tener buenos resultados. Me equivoqué en la de Tucumán, pero en las otras estuvimos siempre adelante, ganamos cinco carreras de diez.-Estar en un equipo oficial y correr el Mundial. Si me hubiesen dado la oportunidad de estar en uno y con los años suficientes para estar en el ritmo de un piloto a nivel mundial, hubiese andado bien.-Tengo que nombrar a dos, que son los que sentí como mis grandes rivales en toda mi carrera: Gabriel Pozzo, que es un gran piloto y amigo; y después Federico Villagra, que es un rival que nunca se entrega y que está siempre vigente.