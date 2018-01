Rossi criticó a Pichetto

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El jefe de la bancada de diputados del FPV-PJ, Agustín Rossi, apuntó contra su par del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, a quien acusó de darle "fortaleza al oficialismo en desmedro de la construcción de una oposición fuerte".Al cuestionar el acompañamiento del Bloque Justicialista a las reformas impulsadas por el Gobierno, Rossi afirmó que "Pichetto cree que ser oposición responsable es hacer seguidismo oficialista".En diálogo con Radio 10, el presidente del bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados consideró que su par del justicialismo en el Senado aporta "a la fortaleza del oficialismo en desmedro de la construcción de una oposición fuerte"."Ser oposición es decirle al gobierno que se está equivocando.Los opositores no tienen que ser oficialistas, que los presidentes de los bloques opositores apoyen al Gobierno no corresponde por el contrato electoral", afirmó el diputado nacional por Santa Fe.En este sentido, evaluó que la administración del presidente Mauricio Macri no contempla en su esquema político a los "opositores fuertes" porque se maneja con un "sistema unipolar, donde Macri es el polo, quien diseña quiénes son los opositores"."Si todos fuéramos como Pichetto, ¿quién defiende a los jubilados, a los trabajadores?", disparó Rossi y continuó: "El sistema de Macri es donde hay oficialistas consensuados que aprueban leyes contra los jubilados sin que se les mueva un pelo".El diputado sostuvo que el kirchnerismo es "severo ideológicamente" con el Gobierno porque "no" comparte "la mirada política, económica, sobre los derechos humanos" y pidió "construir un consenso entre todos los opositores para ser una alternativa".Al respecto, Rossi sostuvo que "la vocación nacional y popular es volver al poder en el 2019 para gobernar para el pueblo" y agregó: "Nosotros queremos darle a los argentinos una alternativa en el 2019, queremos competir con el gobierno de Macri. Lejos estamos de ser una oposición testimonial".