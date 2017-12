La gestión de Macri, según Castellano

-El Gobierno nacional ha tenido cosas positivas y también negativas. En la primera columna anoto el intento por reconstruir un proceso de diálogo con la oposición, con los gobernadores. Se trata de ordenar cuestiones ligadas al manejo del Estado, la transparencia de la obra pública, se avanzó en los consensos para cerrar el conflicto con los holdouts que quizás no fue la mejor pero fue la menos mala. También fue positivo liberar el cepo al dólar. En el lado de las negativas, las promesas incumplidas afectan la credibilidad. Se prometió arreglar el tema del impuesto a las Ganancias durante la campaña de 2015, algo que no se ha cumplido. Otra es haber tocado el bolsillo a los jubilados, son dos errores muy fuertes. El deterioro en la calidad de los servicios de la obra social del PAMI se advierte en la Municipalidad y en el Hospital con el aumento de pedidos de medicamentos y prótesis.-Una buena y una mala. La primera es que se hayan dado continuidad a todas las obras públicas que estaban en ejecución desde el gobierno anterior, porque en el medio con todo lo que se vio con la obra pública, Rafaela pudo demostrar que acá se gestiona y se ejecuta con transparencia. Los trabajos en Vieytes - Marchini, Gabriel Maggi, Avenida Italia, los planes de vivienda del Programa de Mejoramiento Barrial, el CEPLA son ejemplos positivos, más allá de que se avance con mayor o menor velocidad. En medio de un país donde la corrupción aparece muy fuerte en la obra pública, en Rafaela continuaron los proyectos porque el dinero venía, los trabajos se ejecutaban y todo en un marco de transparencia.Lo negativo es que no pudimos firmar ninguna obra pública nueva. Después de dos años es una deuda del gobierno nacional. Y no es que no hay proyectos, nosotros hemos llevado propuestas pero no se han traducido en convenios de ejecución. Por ejemplo uno de los grandes temas es el de cloacas y el saneamiento es una prioridad del Presidente (Mauricio Macri) y también nuestra. En noviembre de 2016, presentamos un proyecto para ampliar las redes de desagües cloacales. Hay que tener en cuenta que el 12% de la ciudad no tiene cloacas en una ciudad afectada por las inundaciones y el elevado nivel de la napa freática. Aún no se logró avanzar.