Juventus, gracias a Dybala

La cabeza de la Serie A italiana se rompe, con una Juventus que parece ser la única de aguantar el ritmo del líder Nápoles, gracias a un doblete de Paulo Dybal, mientras que Inter, Roma y Lazio no pasaron del empate en la 19ª jornada del campeonato italiano. Tras los resultados de esta jornada, el Nápoles, que venció el viernes al Crotone (1-0), es líder con 48 puntos, por los 44 de la Juventus. Inter, que empató sin goles con la Lazio, suma 41 puntos, por los 39 de la Roma, que tampoco pasó del empate ante el modesto Sassuolo, y los 37 del equipo lazial.

En Verona, en una plaza en la que la Juventus no ganaba desde 2001, Dybala regresó al equipo titular tras tres partidos como suplente y el argentino se reivindicó con un doblete. El francés Blaise Matuidi puso por delante en el primer tiempo (6) a la Juventus, pero el partido se complicó para los blanquinegros cuando el uruguayo Martín Cáceres empató a la hora de juego, cuando recuperó la pelota en la zona de tres cuartos y se sacó un derechazo para marcar a su exequipo. Fue entonces cuando apareció La Joya, que en solo cinco minutos anotó dos tantos para sentenciar el partido (72 y 77), con dos remates parecidos, con la derecha y cayendo al suelo, el primero a centro del suizo Stephan Lichtsteiner y el segundo en jugada individual.



EN INGLATERRA

El Mánchester United no pasó del empate sin goles en casa ante el Southampton (13º) y cede la segunda posición en la Premier League a un Chelsea que goleó al Stoke City (15º) por 5-0, este sábado en la 21ª jornada del campeonato inglés. Es el tercer empate consecutivo de un United impotente ofensivamente ante un Southampton que contó con algunas buenas ocasiones para llevarse un botín mayor de Old Trafford, aunque el arquero español David de Gea se encargó de evitarlo. El equipo de José Mourinho se quedó sin su delantero titular, el belga Romelu Lukaku, evacuado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la cabeza a los 10 minutos de juego, y los Red Devils parecieron quedarse sin pólvora. Mourinho también reveló que el sueco Zlatan Ibrahimovic, que jugó el pasado martes su primer partido de titular tras su larga lesión de rodilla "estará un mes fuera" de las canchas. El técnico portugués, tal como ha hecho últimamente, se quejó también de la falta de acierto de sus jugadores y de la actuación arbitral. Antes, el Chelsea había goleado fácilmente al Stoke con tantos del alemán Antonio Rüdiger (3), Danny Drinkwater (9), del español Pedro Rodríguez (23), del brasileño Willian (73 penal) y del italiano Davide Zappacosta (88). Con esos tres puntos obtenidos ante el Stoke (14º), el vigente campeón de la Premier League suma 45 puntos, uno más que el United. El Chelsea, no obstante, está a 13 puntos del líder del campeonato, el Mánchester City, que este domingo se desplazará a la cancha del Crystal Palace (17º), donde intentará igualar el récord de partidos ganados de manera consecutiva (19) que tiene desde 2014 el Bayern de Múnich... entrenado por Pep Guardiola, actual técnico Citizen.