Sava, nuevo técnico de Gimnasia

Facundo Sava se convirtió ayer en el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se inclinó por un hombre con muy buen pasado como futbolista en la institución para suceder al renunciante Mariano Soso. Según confirmaron a NA fuentes vinculadas a la institución, los dirigentes se reunieron con el "Colo", quien no mostró grandes exigencias y se adaptó al plan de austeridad que impuesta el presidente Gabriel Pellegrino. Con este escenario, el martes 2 de enero por la tarde estará al frente de la primera práctica del "Lobo", que ese día comenzará la pretemporada en el predio de Estancia Chica.

Sava, que firmará contrato hasta diciembre de 2018, estará acompañado con Darío Aurelio y Hernán López como ayudantes de campo, el "profe" Federico Tridico y Daniel Bertoya -ex arquero de Ben Hur- como entrenador de arqueros.

Soso había renunciado el jueves por la noche después que los dirigentes le confirmaran que no había dinero para invertir en refuerzos que él consideraba importantes para mejorar una campaña pobre. En el semestre pasado, el DT había cosechado sólo 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y siete derrotas. Al despedirse en conferencia de prensa, Soso puntualizó: "Había una serie de pedidos que garantizaban el desarrollo del proyecto, esto responde a la construcción de un nuevo estilo de juego, rediseño del plantel 2017/18, modificaciones sustanciales en cuanto a la infraestructura del club, mejoramiento y perfeccionamiento de las áreas, se encuentran en curso, pero hay desfasaje en los tiempos de trabajo y finalización". En ese sentido, el entrenador sostuvo que la Comisión Directiva "respetó" sus argumentos y que junto a su cuerpo técnico entendieron "la situación que atraviesa el club y a sus dirigentes, a quien destacamos los esfuerzos día a día de sanear a la institución".