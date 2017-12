Santa Fe se postuló para recibir el amistoso de Los Pumas ante Gales

Por intermedio de una carta firmada por su presidente, Jorge Bruzzone, la Unión Santafesina de Rugby hizo conocer a la Unión Argentina de Rugby su intención de organizar uno de los test match de la serie en la que Argentina recibirá a Gales en la próxima ventana de junio 2018.

De concretarse sería el cuarto partido en cinco años para el seleccionado mayor argentino con Santa Fe como sede. En 2014 la cancha principal de CRAI hospedó el duelo entre Los Pumas y Sudamérica XV, siendo compuesto el equipo de Daniel Hourcade por la base de jugadores que consiguió a posteriori del cuarto puesto en el mundial Inglaterra 2015. En 2016 Italia cayó derrotado ante la celeste y blanca en Colón, en el segundo test de la historia de la ciudad luego de aquella inolvidable victoria frente a Irlanda en 2007. Por último, hace apenas seis meses el actual bicampeón del Seis Naciones, Inglaterra, se quedó con el invicto que Argentina tenía en la ciudad cordial con un récord de 30.000 espectadores en la tribuna.

El escrito de intención dirigido al presidente de la UAR, Carlos Araujo, con firma del presidente USR, Jorge Bruzzone, dice: Buenas tardes, en base a numerosos rumores de que esta comprometida la realización del partido Pumas vs Galez por desarrollarse en el Sur de nuestro País (Trelew) para la ventana de Junio 2018, quería comunicarle que la Unión Santafesina esta en condiciones de afrontar dicho compromiso y cumple con los requisitos UAR para dicho evento.

Cabe destacar que contamos disponibilidad de estadio para la realización de un partido de estas características asegurando que el mismo se encontrará repleto de espectadores teniendo en cuenta nuestra exitosas experiencias anteriores tales como: Pumas vs Irlanda, Mundial Juvenil M20, Pumas vs Stade Francais, Pumas vs Italia, Pumas vs Inglaterra.