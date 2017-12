“Soy una señora mayor de 82 años y hace unos días un motochorro me arrebató la cartera, me arrastró por el suelo. Gracias a todos los que obligan a que usen casco, así cuidan a los que roban y no a nosotros. Deberían tener un poco más de ética para cuidar a la gente mayor”. Una vecina de Rafaela.“Supermercadistas, despenseros y kiosqueros de Sunchales ya no saben más qué hacer contra los súper chinos, se manejan como si vivieran en las Cañitas o Puerto Madero. Es hora que se bajen del pony. La empresa láctea arrastró a todos, sean más humildes. Bienvenidos chinos y bolivianos”. Silvia de Sunchales.“Es una vergüenza que los súper tengan que abrir los domingos, todos los que votan en contra de esto deberían trabajar los sábados y domingos también”. Mensaje de una mujer.“Que pasó este año con el arbolito frente a la jefatura que quedaba tan lindo y que hacía tan hermoso nuestro paseo del bulevar. No sé si uno tan grande como el anterior pero alguno que le dé algo de color y alegría a la zona ya que estamos tan mal y con el ánimo tan caído por lo que pasa con nuestros pobres jubilados, algunos adornos nos vendrían bien para terminar el año en paz”. Mensaje de una mujer.Quiero felicitar a Roberto Actis por la nota en referencia a Anses pero también quiero decirles que esa decisión que tomó la expresidenta de mandar tres emisiones de jubilaciones más sin aportes fue una barbaridad. Hay gente que si realmente la necesitaba pero yo creo que un 40% es de recursos altos. Lo tendrían que rever a ese tema. Se les debería caer la cara de vergüenza, ir a cobrar una jubilación igual que una persona que trabajó toda su vida. Acá en Rafaela hay mucha gente que tiene casas de lujo, autos, empresas y las mujeres han ido a pedir esa jubilación. Deberían sacar esas jubilaciones y así los jubilados puedan vivir dignamente y en paz sin pensar que mañana van a quedarse sin su jubilación”. Mensaje de Carmen.“Soy una persona mayor y leí la carta de Alicia Riberi, realmente la felicito. Cuántas verdades dice en ese escrito. Yo realmente siento, como dice ella, vergüenza nacional. Ojalá todo vuelva a la cordura. La felicito señora”. Mensaje de una mujer.“El trabajo es el mejor antídoto para la depresión, para la pobreza. Con trabajo se enciende la esperanza y el amor, y la paz. Trabajando se construye, se logran metas sanas y perecederas. Trabajando con ganas, con verdadera vocación de servicio fluyen los valores auténticos del ser humano. Lo que pasó hace unos días frente al congreso no debe ocurrir nunca más. Aquí también se debería aplicar el nunca más. El trabajo es todo en la vida, es futuro, bienestar y aleja a la pobreza, al vicio. Trabajemos a conciencia para nosotros, nuestros hijos, para mejorar la vida de todos. Los frutos serán maravillosos y vivir es lo mejor que nos pueda pasar.” Beatriz del barrio 30 de Octubre.“A mí me exigen en mi negocio facturas electrónicas, pero hace unos días fui a un restaurante, confitería nueva y solamente me dieron un papelito”. Mensaje de una mujer."Ya he leído en esta sección la denuncia de un vecino sobre los olores nauseabundos que se manifiestan en un canal de desagües a la altura de avenida Aristóbulo del Valle y las vías del Ferrocarril Mitre, muy cerca del Club Tiro Federal. Hace semanas que un intenso olor a podrido torna irrespirable el aire. Detenerse en los semáforos en ese sector es un tremendo castigo a los pulmones. De aire puro, nada de nada. El agua que se observa en el canal tiene colores extraños, parece muy contaminada. Espero que las autoridades investiguen el origen y si es necesario sancione a los responsables". Un vecino enojado.