Sr. Director:



Si rasgaras los cielos y yo te viera / Si corrieras el velo y yo te viera

La luz de tu mirada me iluminaría / Y en un eterno abrazo de amor / Me consumiría...



Esta hermosa canción, era entonada por el coro de la Parroquia Catedral San Rafael, meses previos a la Navidad del año 2016; canción que penetró en mi corazón. Tanto fue así que la entonaba permanentemente, y en mi hogar, un oyente, mi esposo.

El día 25 de diciembre, en la Celebración del Nacimiento de Jesús, estando yo cerca del altar, para adorar al Niñito, una querida amiga, enviada por el Espíritu Santo, me invita a sostener en mis brazos al Niño y así ofrecerlo a todas las personas que desearan acercarse para abrazarlo, besarlo, agradecerle, pedirle, inclinarse ante Él.

Una indescriptible felicidad, invadió mi corazón... Llegué a casa con la tremenda alegría de lo vivido, y ni bien entré se lo comenté a mi esposo. Recuerdo... las charlas de siempre referidas a cuando El Señor nos llamara ante su presencia, le decía, que veríamos el Rostro de Cristo.

El día lunes 26 de diciembre, producto de un infarto, Eduardo es llamado por Dios a entrar en su Reino. Al ver su rostro, sus ojos, su boca, pude descubrir que Él me decía; “Vi el Rostro de Jesús”. Entendí que todo lo previamente vivido, la canción, el Niño Jesús en mis brazos, era una preparación que el Señor nos enviaba; lo comprendí a pesar de mi escasa sabiduría espiritual, y sé que Él está con Dios, como también al lado mío, de nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, nueras y yernos; amándonos por siempre como nosotros a Él.

Recordé lo que siempre recitamos en el Padrenuestro: “Hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo” Evangelio según San Mateo, 9, 6. Ojalá todos podamos mirar con la sabiduría del espíritu todo lo que Jesús quiere de nuestras vidas que, junto a Su Padre Dios y a Su Madre, la Santísima Virgen María, son los hacedores de nuestro cuerpo y espíritu.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela