Atlético, tras su caída, quiere volver a Primera

Atlético perdió dolorosamente la categoría y por ahora no forma parte de la elite del fútbol profesional. Y lo planteamos en esos términos, porque la "Crema", al momento de elaborarse este prólogo del Anuario Deportivo, venía transitando, con firmeza y convicción, el exigente camino del regreso a Primera.Su descenso, puede interpretarse como una consecuencia lógica e inapelable de magras campañas en tiempos recientes, que lo fueron comprometiendo en una tabla de promedios que no logró remontar ni siquiera con una labor meritoria desde que se hizo cargo del timón Juan Manuel Llop.Los números terminaron condenando a un equipo que fue generoso hasta el final y que en la despedida fue reconocido por su entrega y compromiso. No alcanzó para evitar la previsible caída al barranco, después de hacer equilibrio durante mucho tiempo en la cornisa.Hoy, el compromiso de volver a un lugar que por historia seguramente merece ocupar, la esperanza comienza a levantar vuelo. Antes del receso, Atlético se trepó a un liderazgo que en el tramo decisivo intentará mantener para darle crédito a la ilusión del pueblo "Celeste".En el más popular de los deportes, los representantes liguistas en el Federal no pudieron alcanzar sus objetivos. Una experiencia con algunas luces y muchas sombras, que lamentablemente siguen sin responder a las expectativas de los históricos en esa divisional, 9 de Julio y Ben Hur.Entre los eventos de mayor convocatoria, merecen un párrafo especial las dos visitas realizadas por las categorías nacionales de mayor relevancia -Turismo Carretera y Súper TC2000- al autódromo "Ciudad de Rafaela".En las disciplinas amateur, nuestros atletas festejaron importantes halagos, que fueron reconocidos en el cierre de la temporada, cuando se realizó una nueva edición de la "Fiesta del Deporte", en la que la estatuilla más preciada le fue otorgada al bochófilo Omar Serrano.