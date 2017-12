Todos los partidos

* 1ª fecha, 15/9, vs Gimnasia de Jujuy, V, 2-0 (Lucas Pittinari, Manuel Bustos).* 2ª fecha, 22/9, vs. Los Andes, L, 0-1.* 3ª fecha, 29/2, vs. Deportivo Riestra, V, 2-2 (Maximiliano Casa, Gonzalo Klusener).* 4ª fecha, 9/10, vs. Estudiantes (SL), L, 2-0 (Gonzalo Klusener, Mauro Albertengo).* 5ª fecha, 14/10, vs. Santamarina, V, 0-1.* 6ª fecha, 26/10, vs. Nueva Chicago, L, 0-0.* 7ª fecha, 3/11, vs. San Martín (T), V, 2-0 (Oscar Carniello, Gonzalo Klusener).* 8ª fecha, 10/3, vs. Almagro, L, 1-1 (Jorge Velázquez).* 9ª fecha, 20/11, vs. Instituto, V, 0-0.* 10ª fecha, 25/11, vs. Juventud de Gualeguaychú, L, 3-0 (Mauro Albertengo, Matías Marchesini e/c, Maximiliano Casa).* 11ª fecha, 3/12, vs. Agropecuario de Carlos Casares, V, 3-1 (Stefano Brundo, Lucas Pittinari, Gonzalo Klusener).* 12ª fecha, 10/3, vs. Flandria, L, 4-1 (Jorge Velázquez -2-, Stefano Brundo, Maximiliano Casa).