La vuelta de Bovaglio

Tras una gran campaña en la Reserva de la “T” cordobesa, Lucas Bovaglio dio el salto en este 2017 que acaba de finalizar. Es que el rafaelino volvió a su ciudad para hacerse cargo del primer equipo de Atlético de Rafaela. Después de ganar el Torneo de Reserva con Talleres, con un rendimiento colectivo en el que también se destacaron algunas individualidades (muchos de los cuales debutaron en primera), al ex futbolista de la Crema, entre otros, se le presentó más que un nuevo desafío. Tras una reunión con los directivos albiceleste, donde llegó a un rápido acuerdo, el Moncho selló su acuerdo y se transformó en el DT del primer equipo del Atlético en la B Nacional 2017/18. El reemplazante del Chocho Llop, quien fue parte de Atlético en otros cuatro períodos, volvió a su querido club para tratar de devolverlo a Primera cuanto antes. “Es un profundo orgullo que el club al que tanto quiero haya pensado en mí y sea el indicado para este momento institucional. Tengo lindas emociones desde el primer día de trabajo y estamos tratando de convencer a los chicos que tenemos, porque saben que pueden ser el recambio a utilizar. La ilusión de todos es muy grande y la vara está alta y ojalá que este sueño que tenemos tenga el final que todos deseamos”, expresó Bovaglio ante los medios rafaelinos. Luego agregó que “tengo en claro que ser fuertes de locales es fundamental para obtener el logro y que desde hace algunos años eso se perdió. Lo debemos recuperar pero no será sencillo, aunque con un buen equipo y un buen juego lo podemos lograr”. En relación al plantel, Bovaglio sostuvo que “siempre va a jugar el que esté mejor, porque hay que privilegiar al grupo y no a los nombres más allá de que en el plantel tenga amigos y ex compañeros. El número de refuerzos que debemos traer es difícil, aunque buscaremos algunos jugadores de experiencia como para que se han cargo del momento y de la presión. Hay que armar un mix entre chicos y grandes y necesitamos gente que entienda el desafío”. Por el momento, Bovaglio está logrando el objetivo, ya que terminó el año en la cima de las posiciones tras disputarse las primeras 12 fechas de la PBN más allá de algunos cuestionamientos a principios de temporada. Pero en este 2018 falta lo más difícil y lo más lindo, aunque todos en Rafaela son optimistas con volver a Primera a mitad de año. Ese fue el gran deseo que pidió el mundo albicelestes al momento de brindar en este 31 de diciembre.