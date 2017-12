De Villa Rosas salió el nuevo campeón!

Todos los títulos son recordados por cada hincha, pero seguramente que el del 2017, quedará en la memoria de todos tras una definición de torneo Clausura de Primera A histórica en Liga Rafaelina de Fútbol. El año que se fue será inolvidable para Peñarol, ganador del título Absoluto. Los de Villa Rosas volvieron a festejar a lo grande, como en 2015.“Peña” se quedó con el torneo Clausura tras vencer en el desempate por el primer puesto a su nuevo clásico Ferrocarril del Estado, en un estadio Germán Soltermam colmado, como pocas veces en un cruce liguero. Fue de punto a la final Absoluta ante un Ben Hur, campeón del Apertura, que presentó su equipo del Federal B y le ganó más que bien llevándose así la Copa Challenger Américo “Lito” Maina.El año liguista en Primera A tuvo la particularidad de jugarse con catorce equipos, hubo un descenso directo y se jugó una promoción. El que descendió fue La Hidráulica de Frontera, que en 2018 jugará en la Primera B, mientras que Argentino Quilmes supo sortear con éxito los juegos ante Talleres de María Juana.Sportivo Ben Hur se consagró campeón del torneo Apertura de Primera A de manera invicta. El equipo de barrio Parque, dirigido por Gustavo Barraza, utilizó el certamen doméstico para llegar con ritmo futbolístico a su participación en el Federal B y en la mayoría de partidos presentó el equipo que a la postre presentó en el torneo superior. Marcó claras diferencias. De trece partidos ganó once y empató dos. Anotó 35 goles y sólo recibió 5.El subcampeón de esa primera parte del año fue Unión de Sunchales, con 32 unidades, fruto de diez victorias, dos empates y una derrota. Los “Bichos Verdes” también hicieron un gran torneo pero no les alcanzó.El destacado del “Lobo” fue Matías González, que anotó 12 goles y terminó en lo más alto de la tabla junto al delantero de 9 de Julio, Kevin Muñóz. Otro de los que anotó unos cuantos tantos fue Emir Izaguirre, con 6.Como la “BH” fue el mejor de ese Apertura, el peor fue el Deportivo Ramona, que terminó en el fondo con apenas 6 puntos y 30 goles en contra.Ben Hur 3 vs Peñarol 0, Ferrocarril del Estado 1 vs. Ben Hur 3, Ben Hur 2 vs. Deportivo Ramona 0, Brown de San Vicente 0 vs. Ben Hur 3, Ben Hur 5 vs. Deportivo Libertad 0, Unión de Sunchales 1 vs. Ben Hur 1, Ben Hur 3 vs. La Hidráulica 0, Florida de Clucellas 2 vs. Ben Hur 3, Ben Hur 2 vs. Argentino de Humberto 0, Atlético de Rafaela 0 vs. Ben Hur 1, Ben Hur 0 vs Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 0 vs. Ben Hur 6, Ben Hur 3 vs. 9 de Julio 1.Peñarol se llevó todos los flashes y las notas pero hubo una definición que quedará en el recuerdo grande de la historia del fútbol doméstico. Argentino Quilmes, obligado a sumar puntos para escaparle al descenso, Ferrocarril del Estado y Peñarol llegaron a la última fecha con posibilidades reales de consagrarse campeón. En los Nogales se enfrentaron Ferro y Quilmes, con triunfo del local por 2 a 1. “Peña” visitó a Sportivo Norte y el triunfo por 2 a 1 sobre la hora le permitió igualar en puntos al conjunto de Roberto Medrán. El “Cervecero” zafó del descenso directo pero no así de la promoción. Los otros dos fueron a un desempate.El mano a mano entre Peñarol y Ferro se jugó en cancha de 9 de Julio, en el estadio Germán Soltermam, y con un marco de público estupendo, como muy pocas veces visto en Liga Rafaelina. De otras épocas, no de estas modernas.Peñarol 2 vs. Ben Hur 1, Peñarol 1 vs. Deportivo Ramona 1, Deportivo Libertad 5 vs. Peñarol 1, Peñarol 3 vs. La Hidráulica 0, Argentino de Humberto 1 vs. Peñarol 3, Peñarol 1 vs. Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 1 vs. Peñarol 2, Peñarol 2 vs. Ferrocarril del Estado 0, Brown de San Vicente 2 vs. Peñarol 2, Peñarol 0 vs. Unión de Sunchales 0, Florida de Clucellas 3 vs. Peñarol 5, Peñarol 2 vs. Atlético de Rafaela 3, Sportivo Norte 1 vs. Peñarol 2.Peñarol se impuso ante Ferrocarril del Estado por 3 a 2 en los penales tras igualar en el tiempo reglamentario 1 a 1.El primer tiempo tuvo de todo. Ninguno de los dos equipos se guardó nada. En 15 minutos ya estaba 1 a 1 y con Ferro jugando con uno menos desde los siete por la expulsión de Franco Abona, tras un codazo en la mitad de la cancha. A los 24’ el equipo de Roberto “Beto” Medrán contó con un penal a favor (grosero agarrón de Galeasso a Albertengo) y Sebastián Tosetto no pudo ante Joaquín Pinzano. El delantero del CAFÉ se encargó de la ejecución y el arquero de “Peña” se lo contuvo, comenzando así a dar señales que iba a ser su noche. En el complemento José Abt se fue expulsado a los 33 minutos y así Ferro terminó jugando con dos menos, aguantando las envestidas de Peñarol pero también con posibilidades de ganarlo. En los penales, Pinzano fue gigante, contuvo dos penales y así celebraron los de Villa Rosas.Conociendo sus limitaciones y sabiendo que se iba a enfrentar ante un rival de otra categoría, Peñarol planteó y jugó la final Absoluta de manera extraordinaria. Su entrenador Hugo Togni así lo entendió, lo planifico y le salió a la perfección. Muchos discutirán, protestarán y quedarán pocos satisfechos por lo realizado –poco- por el equipo de la “V” azulada en barrio Parque. Era el juego de ida y Peñarol sabía que luego de esos primeros 90 minutos iba a tener la definición en su casa, donde sólo había perdido un solo compromiso en el Clausura. Los de Villa Rosas fueron superados desde lo futbolístico por el equipo de Gustavo Barraza, pero tuvo como virtud la buena defensa que presentó, apostó a las contras y fue efectivo. Joaquín Pinzano fue la gran figura de la noche, tapando todo lo que le tiraron. A los 15 minutos, Cristian Arias abrió el marcador para Peñarol y unos minutos después, Matías Caballero (21m) lo igualó. En el primer tiempo el equipo local no pudo vulnerar la férrea defensa de “Peña” y se tuvo que conformar con algunos remates de media distancia. En el complemento, la temprana expulsión de Mauricio Mansilla (17m) hizo que la visita se replegara en su terreno de juego y el “Lobo” se adelantó unos cuantos metros más.Con el tiempo cumplido también vieron la roja, todos por doble amonestación, Luciano Kummer en Ben Hur y el ingresado Matías Bahl, en Peñarol.La revancha se dio a la perfección y en dos minutos Peñarol resolvió la cuestión. Dos llegadas y dos goles. A los 14 minutos Denis Caglieris y a los 16 minutos Juan Dunky. Después, con un Ben Hur obligado a ir en busca del descuento y un local con un 2-0 a su favor, el partido tuvo de todo. Joaquín Pinzano volvió a vestirse de héroe e incluso le contuvo un penal a Juan José Weissen, sobre los 33 minutos del segundo período.Peñarol terminó cerrando una definición a su favor con un global de 3-1 y siendo superior a un equipo que desde lo físico e individualidades, quizás, fue más que “Peña”, pero no así como equipo. Los de Villa Rosas fueron un justo y merecido campeón.El oficial de Primera A de la temporada 2017 tuvo la particularidad de tener un descenso directo y una promoción. Argentino Quilmes, de gran campaña en el Clausura, incluso peleando el título hasta la última fecha, no pudo zafar y tuvo que ratificar su lugar en la máxima categoría del fútbol liguero en una final de ida y vuelta ante Talleres de María Juana, perdedor de la final por el ascenso de la Primera B.El “Cervecero” lo supo sacar adelante. En la ida el conjunto de Héctor Rudi Viotti se impuso por 1 a 0 y en la vuelta, jugada en el Agustín Giuliani, el 2 a 2 le alcanzó.