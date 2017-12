Atlético, el mejor en Reserva

En el torneo Apertura ganó ocho y empató cinco, en el Clausura no le dio posibilidades a ninguno y ganó los trece encuentros. Atlético de Rafaela tuvo un formidable 2017 en la División Reserva en el grupo de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Los de barrio Alberdi habían logrado cortar con una seguidilla de tres subcampeonatos al hilo en el 2015 y ahora, por tercer año consecutivo, volvió a gritar campeón Absoluto.En la primera parte del año marcó 30 goles y recibió 14. En el segundo lugar terminaron La Hidráulica y Libertad, ambos con 24 unidades. En la segunda rueda, la “Crema” fue letal y con 52 goles a favor y sólo 6 en contra, ganó el torneo caminando con 39 puntos, catorce más que Ferrocarril del Estado que terminó segundo.Atlético 3 vs. Libertad 2, La Hidráulica 0 vs. Atlético 0, Atlético 3 vs. Humberto 1, Quilmes 1 vs Atlético 1, Atlético 1 vs. 9 de Julio 0, Ferrocarril del Estado 1 vs. Atlético 1, Atlético 1 vs. Brown 1, Unión 2 vs. Atlético 2, Atlético 2 vs. Florida 1, Atlético 2 vs. Ben Hur 1, Sportivo Norte 1 vs. Atlético 5, Atlético 4 vs. Peñarol 2, Dep. Ramona 1 vs. Atlético 5.Libertad 0 vs. Atlético 3, Atlético 6 vs. La Hidráulica 0, Humberto 0 vs. Atlético 1, Atlético 7 vs. Quilmes 0, 9 de Julio 0 vs. Atlético 2, Atlético 6 vs. Ferrocarril del Estado 0, Brown 0 vs. Atlético 3, Atlético 4 vs. Unión 1, Florida 2 vs. Atlético 4, Ben Hur 0 vs. Atlético 2, Atlético 4 vs. Sportivo Norte 3, Peñarol 0 vs. Atlético 8, Atlético 2 vs. Dep. Ramona 0.En los últimos doce años se jugaron doce campeonatos de División Reserva, dividido en su Apertura y Clausura. El más ganador de todos es Atlético de Rafaela, con 7 títulos. En el segundo puesto lo sigue Unión de Sunchales, con dos (2013 y 2010) y con uno son cuatro clubes: Ferrocarril del Estado 82014), 9 de Julio (2012), Sp. Ben Hur (2008) y Argentino Quilmes (2005). A su vez, la “Crema” también es el club que más subcampeonatos acumula, con seis. Cuando no ganó, fue segundo.