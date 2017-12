Atlético la luchó pero no pudo evitar el descenso en Primera

El 16 de junio de 2017 no fue un día más para Atlético de Rafaela. Es que ese viernes a la noche, y sin jugar, se decretó su descenso al Nacional B a raíz de algunos resultados que no favorecieron para que la Crema pueda seguir con vida en la lucha por la permanencia hasta el final.

El buen juego mostrado en gran parte del certamen y la buena campaña que pudo realizar de la mano de Juan Manuel Llop sentado en el banco, no alcanzaron para evitar la pérdida de la categoría a 3 fechas del final. Es que el pésimo Torneo de Transición 2015, en el que sacó apenas 9 unidades, condenaron al elenco rafaelino a bajar por segunda vez a la Primera B Nacional (la anterior en la promoción 2003/4 vs. Huracán de Tres Arroyos).

Atlético había llegado por segunda ocasión a Primera el 21 de mayo de 2011 luego de 7 años liderados por Carlos Trullet, sorprendiendo a todos por su gran nivel futbolístico. Pero esta vez, este desenlace se veía venir por las flojas performances de los últimos años, donde se cometieron gruesos errores dirigenciales y de contrataciones de técnicos y jugadores que no respondieron a las expectativas. Por todo eso, Atlético, luego de 6 consecutivos en la élite, la máxima estadía de los rafaelinos en Primera, fue uno de los 4 equipos descendidos (los otros fueron Sarmiento, Quilmes y Aldosivi).



HECHO INSOLITO

Al día siguiente, durante el partido ante Quilmes en el Monumental, con el descenso ya consumado, la hinchada de la Crema entonó una insólita versión de “Jugadores…” en agradecimiento al plantel. Un gesto inédito y saludable en un fútbol argentino que usualmente se caracteriza por su violencia.

“Jugadores, se lo agradecemos, ustedes todo el año, pusieron mucho huevo”, fue la canción que bajó desde la popular del estadio ubicado en Barrio Alberdi, donde se sitúa la “Barra de los Trapos”.

El respaldo de los fanáticos, poco frecuente en el fútbol argentino en el caso de equipos que se van al descenso, se debió a que en el presente campeonato el conjunto dirigido por el Chocho Llop tuvo un correcto desempeño y ocupó puestos en la mitad de la tabla, a falta de dos fechas para el final. La pérdida de la categoría se debió, en gran parte, a las malas campañas realizadas en años anteriores, con lo cual, por lo hecho en este torneo, quedó más que claro que los rafaelinos no merecieron irse a la “B”.

Al final del partido, que también decretó el descenso de Quilmes, los protagonistas se mostraron apesadumbrados por haber perdido la categoría, pero expresaron su agradecimiento a los fanáticos por el apoyo brindado.