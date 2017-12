Una buena temporada para equipos de CRAR

Las divisiones menores de CRAR aportaron jugadoras y técnico a los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey en la competencia nacional. En el mes de septiembre se desarrolló en Tucumán el Campeonato Argentino Sub 16.

En damas el representativo de la Asociación Santafesina, dirigido por Fabián Montesano, se ubicó en el décimo puesto. Integraron el equipo las jugadoras Abril Beltramino (goleadora de la ASH con 4 tantos) y Alina Costamagna.

El objetivo principal de mantener la categoría se consiguió, en un nivel muy alto donde están los mejores seleccionados del país. Por otra parte, Catalina Schiavi formó parte del equipo de la ASH que fue subcampeón en el Regional NEA disputado en Santa Fe, perdiendo la final ante Chaco.



TITULOS EN ZONA ESTIMULO

CRAR, en el segundo semestre del año, obtuvo buenos resultados en el torneo Dos Orillas disputado de manera conjunta entre elencos santafesinos y entrerrianos.

El equipo rafaelino fue campeón en primera división en la final disputada ante Cha Roga, en Santa Fe. Igualó 0 a 0 el tiempo reglamentario y luego ganó 3 a 1 en los penales australianos. También se coronó el Sub 18 que le ganó 2 a 1 a Paracao en la capital entrerriana, festejando con los goles de Delfina Costamagna y Abril Beltramino.

Y de igual modo fue campeona la categoría Sub 16 frente a Paracao en Paraná, pero por 2 a 0 con sendas anotaciones de Abril Beltramino.