Abel Albino convocó a trabajo conjunto contra la desnutrición

Propiciado por el Grupo Sancor Seguros, a través de Prevención Salud, visitó la ciudad el Dr. Abel Albino para brindar una conferencia en la sala del Centro de Cultura Artística Amigos del Arte. Previo a la disertación que ofreció a sala colmada, mantuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

A modo de bienvenida en primer término hizo uso de la palabra Edgardo Bovo, Director General de Negocios Internacionales y Especiales del Grupo Sancor Seguros, quien agradeció el acompañamiento de los representantes de los medios de comunicación social, y calificó como "un honor" el contar con la presencia del Dr. Abel Albino, nuevamente en la ciudad, un "profesional de semejante trayectoria y un líder a nivel nacional que va hablar de qué es la desnutrición, cómo combatirla, pero fundamentalmente cómo crear una gran nación, porque él es un argentino que trabaja para los argentinos".

El prestigioso profesional comenzó agradeciendo la presencia, pero fundamentalmente ofreció un reconocimiento a Sancor Seguros "por interesarse en lo que nosotros hacemos", tuvo términos elogiosos para la actividad que lleva adelante la cooperativa aseguradora quien ostenta " responsabilidad social empresaria ejercida" , y agregó que " se preocupa por el país, le va bien a ellos ¿qué necesidad tienen de buscar a alguien como yo que hable de pobreza y desnutrición?, pero les interesa, porque son inteligentes, porque apuestan al futuro".

Habló de su visita al CITES y puso de relieve que "la verdad es que estoy gratamente sorprendido, estamos encantados, vine con un chico, un joven abogado de Santa Fe, que es voluntario de Conin y es una máquina, es brillante, y él quedó boquiabierto con lo que vio". Maravilloso, los felicito sinceramente, concluyó.

El prestigioso profesional, se explayó sin reticencias ante todas las consultas, dirigiéndose en un lenguaje sencillo, directo y de fácil llegada a la audiencia.

En relación a la prevención para evitar la desnutrición señaló "normalmente cuando uno habla de estos temas parece que puede ofender o molestar a alguien, o echarle cargos a alguien, de ninguna manera, ese no es nuestro objetivo, no es nuestra manera de trabajar, somos argentinos, estamos comprometidos con el país, creemos que esto lo sacamos todos juntos o no lo saca nadie, las ONG solas no pueden, el gobierno solo no puede, las empresas solas tampoco pueden, las Universidades, las Escuelas, los Colegios, las Iglesias solas no pueden, pero todos juntos podemos cualquier cosa sobre cualquier tema, y cualquier tema que se nos ponga, creo que la etapa de divisiones y de odios entre los argentinos debe terminar, inteligentemente debe terminar, tenemos que actuar inteligentemente, eso espera nuestro país de nosotros, creo, eso esperan nuestros hijos y nuestros nietos de nosotros, las palabras conmueven pero son los ejemplos lo que arrastran, y el buen ejemplo hacia la gente menuda va a ser siempre magnífico, porque le llenamos la cabeza y el corazón de sueños, de ideales, de posibilidades y de alegría, pero si seguimos sembrando odio vamos a cosechar odio, entonces llenaremos el corazón de tristeza, de nihilismo, el hombre desencantado, no debe ser así.