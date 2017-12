Pequeñas grandes obras que mejoran la calidad de vida

En una charla con el secretario de Obras, Servicios y Ambiente, Leopoldo Bauducco y el arquitecto Matías Acastello tomamos conocimiento de diversas acciones encaradas desde el área y que influyen en la estética y en el mejoramiento para el desplazamiento de los ciudadanos. En tal sentido, Leopoldo Bauducco resaltó "estamos en un trabajo muy lindo, en el reacondicionamiento de los canteros centrales de la Av. Belgrano, por allí empezamos, y la Ruta 280 S hacia el centro -pintura de cordones, el arreglo y pintura de las columnas de alumbrado, plantines, reacomodado del suelo- es un trabajo más fino sobre el cual por ahí no hacemos muchos comentarios, pero está bueno contarlo.

Por otra parte agregó que "también el arreglo y estabilización de muchas columnas de alumbrado que ya tienen varios años, que estaban oxidadas en la base, estamos recuperándolas, pintándolas, haciendo un pie de hormigón como para estabilizarlas y estamos colocando columnas para iluminar sectores del Club Unión y parte del Club Libertad, un trabajo muy interesante para poner farolas colgantes y poner columnas de alumbrado, eso es más genérico."En arquitectura hay un trabajo muy interesante que está haciendo Matías - Acastello- en algunos espacios verdes de la ciudad, espacios públicos, como en la plaza de los abuelos en el barrio Moreno, Casa de Steigleder". Matías hizo saber que la intervención en los espacios públicos "se comenzó acá en la esquina -en la parroquia- con un pedido de cambio de veredas en lo que es la parte de la Iglesia, donde se sumó también la Escuela Técnica, entonces ese pequeño pedido, que era el recambio de vereda, consideramos que, de alguna manera, era como minimizar el pedido, lo que se hizo fue potenciar ese cambio de vereda, lo extendimos un poco, incorporamos el concepto Centro Cívico dentro lo que es Sunchales, porque hay situaciones como el paseo Marcos Tacca que unifica el Registro Civil, la Escuela Técnica, la Iglesia, la Municipalidad, entonces lo potenciamos y lo llamamos Centro Cívico de Sunchales, hicimos un proyecto en base a eso, y tuvimos avances un poco más concretos con respecto a él, a través de gestiones que realizó el Intendente ante el Ministro de Obras Públicas de la Provincia, así que avanzamos de una manera más concreta en esas intervenciones urbanas, además que estamos con el proyecto de la Av. Independencia, y en menor escala tenemos algunos trabajos en espacios públicos, como en algunas plazas, que estaban como bastante olvidadas. En la plaza del Moreno, la de Los Abuelos - frente al Hogar Otoño Feliz-, una plazoleta que tenía como característica un cuarto ocupado por un tanque tapialado, que era para riego, llevó poco tomar la decisión de sacarlo, y costó bastante moverlo físicamente. Destacó que "se interviene con una medida bastante justa, no es que volteamos todos y hacemos una plaza de nuevo, pero con bastante criterio tratando de conservar lo que tiene se incorporan un montón de cosas como juegos, iluminación, cosas claves". Resaltó que "otra de las cosas que estamos haciendo son las rampas, ya estamos cerca de las 50, hay un relevamiento de ALPID, cuya ejecución está contemplada por una cuestión de necesidades y urgencias, después nosotros, con un criterio más técnico para ejecutarlas, dentro de ese listado hicimos nuestro propio relevamiento, particularmente fui conversando con cada sector, hubo lugares en los que no pudo hacerse, por cuestiones técnicas, en otros lugares sí, y en base a ello se les dio prioridades, como el Jardín San Carlos, en barrio 9 de Julio y barrio Colón, en los que hay alumnos y docentes con capacidades diferentes.Bauducco agregó que es muy interesante porque participó el Municipio, el Rotary Club y ALPID, en esta obra. Acastello enfatizó que "vamos a tratar que no se detenga porque es muy importante, una rampa suelta parece un granito de arena tirado, pero cuando se empieza a sumar es muy importante para la ciudad". En la plazoleta Aldo Tessio se colocaron juegos que fueron construidos por la Escuela Técnica y el Municipio los instaló.

Además de todos estos trabajos Bauducco hizo saber que están trabajando en un proyecto para refuncionalizar el corralón. Acastello destacó que se hicieron los caniles nuevos, ahí opera la gente de CEMUSA, y nosotros hicimos como unos caniles modelos para que ellos tengan los canes en recuperación, es una obra que parece chica, y que son costosas.