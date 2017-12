Atlético en Sub 15, Unión en las demás

La temporada 2017 de la Asociación Rafaelina de Voley se caracterizó por el dominio de Unión de Sunchales, que ganó cinco categorías mientras que la restante fue para Atlético de Rafaela.El Bicho Verde fue campeón Absoluto en Sub 12, Sub 19, Sub 17, Sub 13 y Primera División.En la categoría principal, ganó tanto el Apertura como el Clausura al imponerse en los Top 3 disputados en 9 de Julio. El equipo juliense había sido el mejor en la fase regular del torneo, pero no pudo ratificarlo ante el conjunto sunchalense. Atlético terminó tercero en la temporada en primera división.FESTEJO CREMOSO EN SUB 15Atlético se quedó cerca del cierre de año primero con el Clausura de la citada división, lo cual motivó que deba enfrentar a Unión (que había ganado el Apertura) en la final Absoluta.El equipo rafaelino ganó una emocionante definición por 3 a 2 para consumar el festejo. Las integrantes del plantel fueron: Julieta Rivero; Julieta Hoffmann; Catalina Oggero; Lola López; Violeta Ambroggi; Rosario Ocampo; Sofía Peralta; Melina Doro y Florencia Audino. Dirigidas técnicamente por la Profesora Marina Francesconi. Asistente Técnico: Profesora Patricia Sarponti y Preparador Físico: Profesor Lucas Durán. Asistiendo a este grupo de trabajo el Psicólogo Marcelo Galiano.