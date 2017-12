Año de crecimiento para Sofía Vivas

En un contexto que no es sencillo en el tenis femenino argentino por no contar con la suficiente competencia, la rafaelina Sofía Vivas continuó su carrera ascendente. Con Sergio Ledesma como entrenador, y realizando también parte de sus entrenamientos con Rodrigo Fumero, la jugadora local consiguió sus primeros puntos en el ranking Sudamericano COSAT. Fue después de ganar su primer partido en un torneo en Villa María.En el ámbito nacional, ha sido la única representante local en disputar Torneos Grado 1. En el cierre del año ratificó ser la mejor jugadora Sub 16 de la Liga de Tenis del Litoral, ganando el torneo Master disputado en Reconquista. Allí se impuso en los cuatro partidos disputados. Derrotó en el primer partido a Emilia Mondino por 6-1 y 6-1, a Lucía Milano por 6-0 y 6-0, a Azul Manatini por 6-2 y 6-1, y finalmente a Serena Driussi por 6-2 y 6-3.JUVENILES EN ASCENSOAsimismo, cabe consignar que nuestra ciudad estuvo representada en diferentes torneos con buenas performances, en el ámbito regional, por Federico Zeiter y Mateo Oggero.En el plano internacional, Franco Ribero continuó su inserción paulatina en el profesionalismo disputando torneos Futures.