Otro año brillante de Gretter

Melisa Gretter, la basquetbolista rafaelina surgida de Ben Hur, cerró un 2017 muy positivo y lleno de satisfacciones, ya que guió a Las Gigantes al Mundial de España que se celebrará este año que se inicia y tuvo el doble festejo de salir campeona tanto en Argentina y Brasil. En la AmeriCup que se llevó a cabo en el estadio de Obras Sanitarias, el seleccionado femenino de mayores vencieron en una de las semifinales a Puerto Rico por 48 a 44 y lograron la clasificación a España 2018. La base de nuestra ciudad realizó un gran campeonato en lo personal y fue una de las claves del equipo que fue subcampeona del certamen. No por ello, Meli integró el equipo ideal de la AmeriCup femenina junto a Nirra Fields (CAN), Allison Gibson (PUR), Paola Ferrari (PAR) y Miranda Ayim (CAN). La nacida en Rafaela tuvo un brillante juego en la final ante Canadá aportando 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un corazón gigante, guiando a un equipo que hizo un torneo espectacular. Tuvo las últimas tres posibilidades argentinas en la derrota 67-65 ante las norteamericanas, pero la pelota no quiso ingresar. A través de toda la competencia los números de Meli fueron estos: 13.2 puntos (40.6 por ciento de campo), 5.3 rebotes, 3.5 asistencias y 1.8 recuperos, en 29.8 minutos de juego. En adición, 14.7 fue su valoración media. Puerto Rico fue el tercer clasificado al Mundial de España que se realizará en septiembre de este año.



FROTO LA LAMPARA

También en el estadio de Obras se disputó la final de la primera Liga femenina de básquet y Unión Florida se consagró campeón tras superar por un ajustado 62 a 55 al Club Atlético Lanús. En el duelo final, la figura del encuentro fue Melisa Gretter que fue elegida como la mejor jugadora del Final 4. Con 26 tantos y una efectividad del 100% en los tiros libres, fue la goleadora de la jornada y la encargada de manejar los hilos del encuentro. Para el entrenador, el desequilibrio vino de la mano de esta jugadora, que en la segunda mitad "frotó la lámpara" para que se diera el juego que estaban buscando y puedan tomar la ventaja en el marcador. De esta manera, la “Petisa”, tal como la apodan a Melisa en el ambiente, quedará en la historia de Unión Florida, quien se consagró como el primer campeón de la Liga Nacional de basquet femenino.



CAMPEONA EN BRASIL

Junto con el Corinthians, “Meli” también dio la vuelta olímpica, ya que se quedó con el quinto y concluyente cotejo de la final de la LBF ante el Uninassau. La rafaelina se coronó campeona de la Liga de Basquet Femenino, doblegando en el definitivo cotejo a Uninassau por 73 a 66, siendo titular y entregando 17 puntos para volverse la segunda goleadora de las suyas, por detrás de Damiris (26). El dato a tener en cuenta es que Gretter logró su mayor cantidad de rebotes de la temporada con 8. Además, rompió su marca de rebotes ofensivos con 5, dejando atrás los 2 que logró el 24 de enero ante Santo Andre. En el juego final, levantó su vara de libres anotados/convertidos: 6-8.