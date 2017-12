Unión, en Zona Campeonato y Libertad, en la Reválida

La segunda mitad del 2017 trajo resultados dispares para los elencos sunchalenses en el Torneo Federal A. Por un lado, Unión logró meterse entre los mejores y con una excelente segunda rueda, clasificó a la Zona Campeonato, algo que parecía una utopía por cómo había arrancado el certamen el Bicho verde. Por otro lado, el que la deberá remar y mucho para mantener la categoría es Libertad, que finalizó en el último lugar de la Zona 3 y quedó muy comprometido con la permanencia.

El equipo que entrena Adrián Tosetto, quien estuvo en duda en su continuidad en la primera rueda por los malos resultados, cerró la primera fase clasificando a la Fase Campeonato en el cuarto lugar de la tabla. La recuperación del equipo fue notable, ya que en la primera rueda no consiguió ganar ningún partido, empatando en seis oportunidades (4 de local y 2 de visitante) y terminando en el anteúltimo lugar. Pero la segunda rueda no pudo ser mejor: ganó el clásico en su estadio y de allí en más ganó todos los partidos de local, empatando dos partidos de visitante y perdiendo solo uno. A la última fecha llegó con chances de clasificación jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, donde solo le servía ganar y esperar otros resultados. El Bicho Verde hizo los deberes y tuvo su premio. En la Primera Fase, Unión jugó 18 partidos, ganó 6, empató 8 y perdió 4, convirtiendo 20 goles y recibiendo 19. El dato de color es que el Bicho convirtió su primer gol de local en la última fecha de la primera rueda frente a los santiagueños. Ahora, en esta primera parte del 2018, Unión jugará la Copa Argentina frente a Sportivo Las Parejas en enero y luego irá por la chance de clasificar al Pentagonal final para el ascenso al Nacional B.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Trullet realizaron una pobre campaña en la Primera Fase, terminando en la última ubicación de la Zona 3 y con una situación muy difícil para la segunda parte del torneo. En la Reválida, el aurinegro deberá sumar muchos puntos para no descender de categoría. Libertad jugó los 18 partidos, donde ganó 4, empató 2 y perdió 12, con un total de 19 goles a favor y 36 en contra. En el Plácido Tita, el Cañonero ganó los 4 partidos y fuera de casa sumó apenas 1 punto de 27 posibles. En enero, los aurinegros comenzarán en zona de descenso directo, donde debe sumar mucho para salir del descenso por promedio, arrancando con 0,778 de coeficiente.