Un año con poca acción

Este 2017 que acaba de finalizar no fue un año activo para los púgiles que nos representan a nivel nacional. Si contabilizamos los combates que tuvieron acción los boxeadores rafaelinos, debemos mencionar que fueron tan solo 4, muy poco si se compara con otras temporadas y más si se busca progresar en el plano rentado. Por un lado, debemos mencionar que Víctor Exner, un producto genuino de nuestra ciudad, este año se subió al ring en tan solo 3 ocasiones hasta que una lesión lo obligó a parar. El representante del Gimnasio “MosquiBox” de nuestra ciudad y que es entrenado por Rubén Giménez, en su segundo año en el profesionalismo, cuenta con un récord parejo en la división supermediano, ya que en 6 presentaciones registra 3 triunfos y 3 caídas. El 28 de enero pasado, el Gringo cayó por KO en Buenos Aires ante el cubano nacionalizado William Scull, mientras que el 10 de marzo se recuperó en nuestro medio cuando venció por puntos en el Hongo de Ferro a Emiliano Vivas. Esa fue la única victoria de Exner en el año, ya que el 7 de julio, en su última presentación, perdió por puntos en San Francisco ante Pablo Villanueva. Ahora, esperamos que este 2018 sea el año de Exner y que pueda tener mucha más acción en el cuadrilátero que en este pobre 2017.



NO PUDO SANABRIA

A fines de noviembre, el que volvió a pelear luego de 2 años y medio fue el santiagueño Daniel Sanabria, ex campeón argentino y sudamericano de los cruceros, formado y radicado en Rafaela. De la mano de Rubén Giménez, quien lo preparó para este regreso algo complicado, el resultado no fue el esperado, ya que Torbellino perdió por puntos en Bell Ville en un fallo un tanto polémico tras 9 asaltos ante el local Mariano Gudiño, quien se alzó con el cinturón latino crucero de la CMB. Según señalaron los medios locales, la pelea fue netamente dominada por el invicto Gudiño, de 29 años, de récord 11-0, quien apeló a su velocidad y buen boxeo para ser en todo momento superior a un experimentado Sanabria, de 35, ahora 20-6. El sexto asalto fue el punto cúlmine del combate, cuando con un sólido gancho de izquierda al mentón, el invicto local puso en la lona al santiagueño radicado en Rafaela. Sanabria pudo capear luego el temporal apoyado en su oficio, mientras Gudiño evidenció solvencia para seguir en dominio. Un choque casual de cabezas, del cual salió lastimado el bellvillense en su ceja izquierda, puso un final abrupto al combate, por lo que hubo que recurrir a las tarjetas en el noveno asalto de un pleito pactado a diez y los tres jueces coincidieron en dar en ganador al local por 90-80.



BARRAGAN, AL NACIONAL

Pasando al plano amateur o aficionado, el rafaelino Nicolás Barragán fue partícipe del Campeonato Nacional Amateur de Mayores que se disputó en Catamarca, el evento boxístico más importante en el país a nivel amateur que fiscaliza la Federación Argentina de Box (FAB) y que contó con la organización de la Federación Catamarqueña de Boxeo (FCB). El certamen albergó a los mejores púgiles amateurs del país, y luego del clasificatorio que se realizó días antes en el Club Peñarol de nuestra ciudad, Nicolás Barragán, quien había logrado clasificar tras vencer por KO en el primer round en su presentación, esta vez no pudo tener un rol protagónico. Es que el rafaelino, representando a la Región 5 de Santa Fe, tuvo un flojo estreno, ya que cayó por puntos 3 en la división +91 kilos ante el neuquino Manuel Acosta. Fue debut y despedida del boxeador local en el certamen argentino, que cuenta con gran trayectoria en el amateurismo y que pudo regresar a la actividad luego de un parate de casi 4 años. Ahora, Barragán, de 24 años, se aguarda que pueda pegar el salto al profesionalismo.