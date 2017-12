Paro de municipales y cacerolazos en Rafaela

El rechazo a la reforma previsional que aprobó el Congreso también se evidenció en Rafaela con paros, movilizaciones y cacerolazos que se llevaron a cabo entre el jueves 14 de diciembre y el martes 19, más allá de que finalmente la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley esa polémica iniciativa.La primera escala fue una movilización a primera hora de la tarde del 14 de diciembre cuando cerca de 300 personas se concentraron frente a la Municipalidad, mientras en Buenos Aires se registraban violentos disturbios en las inmediaciones del Congreso. Aquí los manifestantes sólo giraron en torno a la Plaza 25 de Mayo y cerraron su protesta otra vez frente a la sede del gobierno de la ciudad, donde los más belicosos insultaron a los concejales de Cambiemos -ver Un día de furia-.En tanto, el viernes 15 de diciembre se paralizó la Municipalidad de Rafaela a raíz del paro dispuesto por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y al que adhirió el SEOM de esta ciudad. No hubo actividad en las dependencias públicas del gobierno local ni se prestaron servicios, como el de recolección de residuos o el transporte público de pasajeros.En tanto, entre los mediodía del lunes 18 y del martes 19 se llevó a cabo el paro nacional de 24 horas de la CGT. Eso implicó que el SEOM nuevamente se pliegue a la medida de fuerza que impactó principalmente en la mañana del 19 cuando el edificio municipal permaneció cerrado. Los bancos fue el otro sector donde se sintió la huelga, mientras que la industria, el transporte y el comercio prácticamente desarrollaron sus actividades con normalidad.La CGT Rafaela, en tanto, efectuó un acto el lunes 18 a las 13 hs. en la plaza 25 de Mayo en la que su titular, Roberto Oesquer, advirtió sobre la delicada situación laboral de Rafaela: varias empresas atraviesan una crisis que se traduce en el pago desdoblado de salarios a sus trabajadores, falta de pago de aportes, pedido de subsidios al gobierno nacional y un futuro oscuro. El caso de la fábrica de tapas de cilindros para motores de competición, Topline, es emblemático porque sus 17 operarios no cobran salarios y el dueño no tiene respuestas.Ese mismo día, pero desde las 14 se realizó una movilización a cargo de partidos de izquierda y organizaciones sociales en rechazo a la reforma previsional. En este escenario, los gremios como UOM, Luz y Fuerza, ATILRA y Comercio se retiraron de la plaza para evitar compartir el acto.En la jornada siguiente, se produjo una nueva asamblea popular en la plaza 25 de Mayo en la que hubo cacerolazos para cuestionar la reforma jubilatoria.