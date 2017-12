Logros de la Rafaelina

En un año muy bueno para la Asociación Regional Rafaelina de Bochas, se logró el subcampeonato nacional Sub 23 en la modalidad Combinado, a través de Carlos Acosta, en el torneo jugado en Tres Arroyos.Además, hubo títulos Provinciales, nivel en el que la ARRB fue siempre gran protagonista. Fue con el Sub 23 en Casilda, a través de Carlos Acosta, Joan Giordano y Rolando Ledesma. Todos militan en el Bochin Club de Susana, siendo el entrenador Atilio Hogrefe.También festejó el Sub 15 donde ganó Rafaelina A en nuestra ciudad, con Enzo Aguirre (Almagro), Julio Rivainera (Villa Rosa) y Agustín Vasquez (Moreno de Lehmann), en tanto como DT se desempeñó Héctor Roldán. Y finalmente en Sub 12, durante la competencia en Cañada de Gómez, con el equipo “A” que integraron Juan Oyola (Juventud), Milagros Gerbaudo (Ben Hur), Juan Allegrini (Villa Rosa) y Leonel Benítes (Boching Susana), con Claudio Gerbaudo como entrenador.