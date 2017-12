Histórico triunfo del “9” ante Colón

El 22 de julio de 2017 quedará gravado para siempre en el hincha juliense. Es que 9 de Julio escribió ese sábado una de las páginas más gloriosas de su vida, al vencer a Colón en el Cementerio de los Elefantes por 1 a 0 por los octavos de final de la Copa Santa Fe en su primer partido ante un equipo de Primera División. Con un planteo inteligente y jugando un partidazo en todas las líneas, el León rafaelino, este humilde equipo del Federal B que llegaba con buen ritmo futbolístico y bien en lo anímico a este partido, dio la gran sorpresa del certamen ante un Sabalero que nunca pudo imponer su mejor jerarquía más allá de que apenas tuvo un par de prácticas antes de este compromiso. Por eso, los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes celebraron con locura esta gesta deportiva rojiblanca, que contó con el acompañamiento de casi 1.000 hinchas que se hicieron sentir y que alentaron en todo momento.

El rojinegro, lógicamente el gran candidato a ganar el juego, tuvo un rendimiento acorde al de un equipo que está en plena pretemporada y con algunos jugadores nuevos o con pocos partidos en el primer equipo. A pesar de ello fue el claro dominador del encuentro y generó numerosas situaciones de gol que lo hicieron merecedor de mejor suerte en el marcador, pero las fallas propias y, sobre todo, la gigantesca actuación del arquero juliense, Julián Maina (la indiscutible figura del encuentro), le impidieron romper el cero y cambiar el destino del duelo con el equipo rafaelino.

En el comienzo del juego la visita empezó mucho mejor, pero con el correr de los minutos, Colón emparejó las acciones y luego pasó a ser el dominador, lo que se incrementó luego que 9 de Julio se pusiera en ventaja, a los 31 minutos del primer tiempo con un muy lindo disparo de Guillermo Funes, otro de los puntos altos de la visita, de afuera del área luego de una buena jugada hilvanada entre el ingresado Acuña -reemplazó a los 23’ de juego a Velazco, que arrastraba una molestia- y Góngora, de gran partido también.

Con la ventaja en el marcador de su lado, el representante de la Perla del Oeste se vio atropellado por el rojinegro, y encontró en su arquero al pilar fundamental para sostener el triunfo, ya que las llegadas del equipo de Domínguez se acumularon en cantidad y peligrosidad, pero no hubo forma de batirlo. Mientras, 9 de Julio tuvo un par de situaciones muy claras de contra con Muñoz para estirar la diferencia, pero tampoco tuvo puntería o apareció Marinelli, que tuvo un buen partido bajo los tres palos. El final desató el festejo de los jugadores del León, que aguantaron y dieron el gran batacazo de la Copa Santa Fe. Posteriormente, en los cuartos de final, el León rafaelino quedó eliminado ante Rivadavia de Venado Tuerto (1 a 1 en Rafaela y 1 a 0 en Venado).



Colón…………..0

9 de Julio………1

Estadio: Brigadier Estanislao López. Arbitro: Carlos Boxler.

COLON: Gonzalo Marinelli; Lucas Ceballos, Facundo Garcés (66’ Diego Vera), Emanuel Olivera y Nicolás Salomón; Christian Bernardi, Gustavo Guanca, Adrián Bastía y Franco Quiróz; Gustavo Villarruel (45’ Pablo Ledesma) y Tomás Sandoval (45’ Tomás Chancalay). Sup: Ignacio Chicco, Gustavo Toledo, Matías Fritzler e Ismael Blanco. DT: Eduardo Domínguez.

9 DE JULIO: Julián Maina; Mariano Canavessio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco (23’ Kevin Acuña); Hugo Góngora (74’ Kevin Muñoz), Juan Pablo Rodríguez, David Cardelino (66’ Marcos Valsagna) y Maximiliano Aguilar; Rubén Tarasco y Guillermo Funes. Sup: Luciano Alderete, Federico Alustiza, Andrés Origaen y Emanuel Chingolani. DT: Maximiliano Barbero.



Primer tiempo: a los 31’ gol de Guillermo Funes (9).

Incidencias: a los 43’ del ST fue expulsado Andrés Velazco (9).