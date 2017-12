Ambicioso proyecto para remodelar Av. Independencia

La Av. Independencia, la calle históricamente más céntrica de la ciudad ha sido tema de preocupación y ocupación de todos aquellos que en su momento tuvieron en sus manos la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, no hubo Presidente Comunal o Intendente que en su mandato no idease alguna propuesta para embellecer el tradicional paseo sunchalense. El actual intendente, Gonzalo Toselli, junto a su equipo ha pergeñado un ambicioso proyecto para remozar el sector y tratar de incentivar la revitalización comercial. Gonzalo Toselli, junto a Oscar Poletti por el Centro Comercial, y los miembros de su equipo Mario Brenna, responsable del Instituto de Desarrollo Territorial, y Leopoldo Bauducco, Secretario de Obras Públicas, Leandro Lamberti, presidente del Concejo Municipal, y el arquitecto Matías Acastello, procedió a presentar el proyecto que será elevado al Cuerpo legislativo local. Gonzalo Toselli ofreció la introducción manifestando que es un proyecto importante para los sunchalenses "un proyecto que estuvimos esperándolo por décadas. Si bien se ha hecho un par de intentos de intervenciones menores no son de gran impacto para el ciudadano. Estamos ante un proyecto de puesta en valor de Av. Independencia, realmente estamos planteando modificaciones importantísimas, hablamos de un proyecto realmente innovador no solo por la concepción arquitectónica sino también por los materiales que se usarán, sino también por los espacios que se estarían interviniendo, un proyecto que interviene toda la Av. Independencia, pero que también involucra un extremo de la plaza y la Estación del Ferrocarril."También hizo saber que "estuvimos conversando, a fines del año pasado, con los vecinos frentistas". Y aseveró que el proyecto tiene su origen en un anteproyecto del Grupo Sancor Seguros y también fue contemplado en el entramado del proyecto definitivo la iniciativa de hace varios años del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, que nos acompaña en el proyecto, desde sus iniciativas del centro comercial a cielo abierto, propuesta promovida por CAME y demás, y como decía recién, después de mucho tiempo estamos viendo los primeros pasos hacia la concreción". Destacó que se llevaron a cabo instancias de participación que continuarán, y resaltó que se elaboró el proyecto que tendrá que considerar el Concejo Municipal. Afirmó que "solicitamos el Fondo de Obras Menores 2017 para solventar esta obra que en total significará $12.134.972. El Fondo de Obras Menores significan unos $ 5.800.000 y también incorporamos un programa que estamos gestionando ante el Gobierno de la Nación de aproximadamente $ 800.000, de este modo sería menor la inversión del vecino frentista, los que serían unos 76 -a través de contribución por mejoras- y se demoraría menos en realizar la obra.