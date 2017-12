Descanso dominical es inconstitucional

Fue bueno mientras duró reflexionan los empleados de comercio de la provincia de Santa Fe sobre la Ley de Descanso Dominical, aprobada a fines de 2014 por la Legislatura y que luego, a partir de la adhesión de los concejos municipales a través de ordenanzas, fue aplicándose en distintas ciudades, como Rafaela donde rige desde abril de 2015.Pero la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la ley de Descanso Dominical a comienzos de diciembre, por lo que los supermercados de la Provincia estarían en condiciones de abrir sus puertas los domingos.El fallo favoreció directamente a las firmas Coto y Carrefour, quienes habían solicitado la inconstitucionalidad de la norma en la ciudad de Rosario. Daniel Erbetta (que tenía la posibilidad del "doble voto" por su carácter de Presidente de la CSJ de Santa Fe) junto a los miembros María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la norma, mientras que Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri lo habían hecho en contra. Ante el empate, se hizo un sorteo para elegir a un séptimo que defina la cuestión, lo cual recayó en el integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Abraham Luis Vargas. Su voto fue a favor de la inconstitucionalidad de la norma.Esas grandes cadenas radicadas en el mayor conglomerado urbano de la Provincia no perdieron tiempo y volvieron a trabajar los domingos. Y lentamente en otras ciudades se cae la ley ante la decisión de las empresas. En Rafaela, aún no está claro el escenario para 2018, pero al parecer dependerá de la decisión de la Cámara de Supermercados que funciona en la órbita del Centro Comercial e Industrial.Por su parte, el Centro de Empleados de Comercio de Rafaela, al igual que otros gremios mercantiles, no aceptaron la decisión de los cortesanos de Santa Fe y están dispuestos a apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti, alguna vez abogado de sindicatos.